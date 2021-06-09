Diante do Flu, Bragantino tenta se livrar da 'Claudinho dependência'

Crédito: Divulgação/Bragantino

O Bragantino reencontra o Fluminense na noite desta quarta-feira e terá a missão de reverter o marcador, já que perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, no Maracanã.

Se já não bastasse a dificuldade de encarar um dos gigantes do futebol nacional, o time de Mauricio Barbieri precisa quebrar uma sina que é atuar sem Claudinho.

Convocado para a Seleção Olímpica, o camisa 10 não atuou contra o Fluminense e Bahia. O Massa Bruta tornou-se um time ‘comum’ e saiu de campo sem vencer (0 x 2 e 3 x 3).