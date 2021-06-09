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futebol

Diante do Flu, Bragantino tenta se livrar da 'Claudinho dependência'

Sem o camisa 10, o Massa Bruta não conseguiu vencer o Tricolor Carioca e o Bahia...

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 22:21
Crédito: Divulgação/Bragantino
O Bragantino reencontra o Fluminense na noite desta quarta-feira e terá a missão de reverter o marcador, já que perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, no Maracanã.
Se já não bastasse a dificuldade de encarar um dos gigantes do futebol nacional, o time de Mauricio Barbieri precisa quebrar uma sina que é atuar sem Claudinho.
Convocado para a Seleção Olímpica, o camisa 10 não atuou contra o Fluminense e Bahia. O Massa Bruta tornou-se um time ‘comum’ e saiu de campo sem vencer (0 x 2 e 3 x 3).
Agora, fica a missão para saber como o time vai se portar diante do Flu e quebrar esse pequeno jejum de partidas sem vencer quando não tem o seu principal jogador.

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