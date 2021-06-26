Diante do Cuiabá, Sport quer voltar a vencer no Brasileirão

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo neste domingo e precisa da recuperação diante do Cuiabá.

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Perto da zona de rebaixamento, o Leão sabe que terá pela frente um rival direto e não pode deixar mais nenhum ponto escapar.

Quando montou o planejamento da temporada, Umberto Louzer e seus pares listaram essa partida como um jogo para vencer e sabem que não podem falhar.