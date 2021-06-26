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futebol

Diante do Cuiabá, Sport quer voltar a vencer no Brasileirão

Leão foi superado pelo Corinthians e Juventude e agora visa a recuperação diante do Cuiabá...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 14:30
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo neste domingo e precisa da recuperação diante do Cuiabá.
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Perto da zona de rebaixamento, o Leão sabe que terá pela frente um rival direto e não pode deixar mais nenhum ponto escapar.
Quando montou o planejamento da temporada, Umberto Louzer e seus pares listaram essa partida como um jogo para vencer e sabem que não podem falhar.
Vale lembrar, que o Sport é o 15º colocado com 4 pontos e o Dourado, adversário deste domingo, aparece logo atrás, com 3 pontos.

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