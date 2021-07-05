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Diante do Cruzeiro, Coritiba tenta a sexta vitória seguida na Série B

Após a queda na Copa do Brasil, o time de Gustavo Morínigo venceu cinco partidas no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 10:30

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 10:30

Crédito: Divulgação/Coritiba
Vice-líder da Série B, o Coritiba volta a campo nesta terça-feira e o adversário é o Cruzeiro, outro gigante do futebol nacional, que briga para voltar à elite do Brasileirão.
+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas
No Mineirão, o time de Gustavo Morínigo e companhia terá a missão de manter a Raposa longe do G-4 e dar sequência a invencibilidade do Coxa na temporada.
Desde a derrota para o Flamengo, que culminou com a queda na Copa do Brasil, o Coritiba emplacou uma série de vitórias e alcançou o melhor momento do ano.
No total, são cinco vitórias consecutivas (Vila Nova, Vitória, Guarani, Confiança e Remo). O desempenho fez o time saltar para 19 pontos na classificação, dois a menos que o líder Náutico.

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