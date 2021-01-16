Diante do Coritiba, Vasco tenta repetir roteiro da última rodada

O Vasco encara o Coritiba, neste sábado, e pode confirmar a boa fase após a recontratação de Vanderlei Luxemburgo. Mais do que isso, pode repetir o efeito causado na rodada passada, quando bateu o Botafogo e causou um clima de "já caiu" no rival. O adversário deste sábado é o lanterna da competição.De acordo com o site Infobola, a equipe paranaense tem os mesmos 98% de chances de ser rebaixada que o time de General Severiano, apesar de um ponto a menos. Novamente em casa, o Cruz-Maltino tem a possibilidade de diminuir ainda mais as chances de um ainda é rival na luta contra a degola.
- É um jogo muito perigoso, muito difícil. Acho que será muito parecido com o que encaramos contra o Botafogo. A equipe deles está jogando as últimas fichas, e essa reta final de Brasileiro será muito difícil. Essa reta final de campeonato não tem jogo fácil - analisou Leandro Castan. E completou:
- Vamos entrar muito concentrados para não cair nessas armadilhas - finalizou o capitão vascaíno.
A nove jogos do fim da competição, o Cruz-Maltino tem uma chance de ampliar suas chances de ser rebaixado. E tão importante quanto somar pontos é diminuir o sonho de um aspirante ao mesmo objetivo.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro