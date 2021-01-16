Diante do Coritiba, Vasco tenta repetir roteiro da última rodada

O Vasco encara o Coritiba, neste sábado, e pode confirmar a boa fase após a recontratação de Vanderlei Luxemburgo. Mais do que isso, pode repetir o efeito causado na rodada passada, quando bateu o Botafogo e causou um clima de "já caiu" no rival. O adversário deste sábado é o lanterna da competição.De acordo com o site Infobola, a equipe paranaense tem os mesmos 98% de chances de ser rebaixada que o time de General Severiano, apesar de um ponto a menos. Novamente em casa, o Cruz-Maltino tem a possibilidade de diminuir ainda mais as chances de um ainda é rival na luta contra a degola.