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futebol

Diante do Corinthians, Internacional quer se consolidar no G-6

Colorado está empatado com o Timão na classificação e quer abrir vantagem em cima do rival...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 11:21

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 11:21

Crédito: Yuri Alberto é a esperança contra o Corinthians (Divulgação/Internacional
Na tarde de domingo, o Internacional vai a campo para encarar o Corinthians, em jogo que vale um lugar no G-6, zona de classificação da Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, as duas equipes estão com 40 pontos. A diferença é no saldo de gols, onde o Colorado leva vantagem em cima do Timão (7 a 4).
Vantagem
Diante do confronto direto, o clima no Internacional é de decisão, já que o time pode abrir vantagem em cima do rival na classificação.
Além disso, caso o Fluminense não vença o Flamengo neste sábado, o Inter pode ficar mais folgado na zona da Libertadores.

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