Diante do Corinthians, Internacional quer se consolidar no G-6

Na tarde de domingo, o Internacional vai a campo para encarar o Corinthians, em jogo que vale um lugar no G-6, zona de classificação da Libertadores da América.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No momento, as duas equipes estão com 40 pontos. A diferença é no saldo de gols, onde o Colorado leva vantagem em cima do Timão (7 a 4).
Vantagem
Diante do confronto direto, o clima no Internacional é de decisão, já que o time pode abrir vantagem em cima do rival na classificação.
Além disso, caso o Fluminense não vença o Flamengo neste sábado, o Inter pode ficar mais folgado na zona da Libertadores.