Diante do Corinthians, Internacional quer se consolidar no G-6

Crédito: Yuri Alberto é a esperança contra o Corinthians (Divulgação/Internacional

Na tarde de domingo, o Internacional vai a campo para encarar o Corinthians, em jogo que vale um lugar no G-6, zona de classificação da Libertadores da América.

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No momento, as duas equipes estão com 40 pontos. A diferença é no saldo de gols, onde o Colorado leva vantagem em cima do Timão (7 a 4).

Vantagem

Diante do confronto direto, o clima no Internacional é de decisão, já que o time pode abrir vantagem em cima do rival na classificação.