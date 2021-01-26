  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diante do Corinthians, Bahia tenta melhorar desempenho contra os grandes de São Paulo
LanceNet

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:35

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta a campo nesta quinta-feira para disputar um jogo atrasado diante do Corinthians, na Arena Fonte Nova.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com a necessidade de vencer, o Esquadrão de Aço sabe que não pode mais adiar a sua reação e quer se aproveitar do momento instável do Timão, que perdeu dois dos últimos três confrontos.
Paulistas
Para sair de campo com os três pontos, Dado Cavalcanti e seus comandados precisam mudar o panorama dos confrontos diante do quarteto paulista. Até o momento, em seis jogos, a equipe empatou duas e vou derrotada quatro vezes.
+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento
Quando encarou o Timão no turno, o Bahia foi superado por 3 a 2. Na época, a equipe era comandada por Mano Menezes.
Bragantino
Fora do eixo dos quatro grandes de São Paulo, o Bragantino encarou o Bahia duas vezes no Brasileirão. No turno o Tricolor venceu por 2 a 1. No returno, o Massa Bruta atropelou por 4 a 0.
Jogos contra os paulistas:
São Paulo 1 x 1 BahiaBahia 1 x 3 São PauloBahia 1 x 1 PalmeirasPalmeiras 3 x 0 BahiaSantos 3 x 1 BahiaCorinthians 3 x 2 Bahia

