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futebol

Diante do Ceará, Inter quer aumentar sequência positiva em casa

Inter não perdeu nos últimos cinco jogos como mandante no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 19:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2021 às 19:49
Crédito: Inter recebe o Ceará com torcida (Reprodução / Twitter - Internacional
Nesta quarta-feira, o Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Ceará, no estádio Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o duelo dentro de casa, o técnico Diego Aguirre e seus comandados buscam outro triunfo para aumentar os números positivos em seu campo.
Após o revés contra o São Paulo por 2 a 0, o Colorado voltou ao Beira-Rio pelo Brasileirão em cinco oportunidades e apresenta um ótimo desempenho.
No total, a equipe venceu quatro jogos e empatou uma vez. O ataque marcou oito gols e a defesa foi vazada em duas oportunidades.
Confira abaixo os resultados:
Inter 1 x 0 Juventude
Inter 0 x 0 Cuiabá
Inter 4 x 2 Fluminense
Inter 1 x 0 Fortaleza
Inter 2 x 0 Bahia

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