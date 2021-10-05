Diante do Ceará, Inter quer aumentar sequência positiva em casa

Nesta quarta-feira, o Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e o adversário é o Ceará, no estádio Beira-Rio.
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Para o duelo dentro de casa, o técnico Diego Aguirre e seus comandados buscam outro triunfo para aumentar os números positivos em seu campo.
Após o revés contra o São Paulo por 2 a 0, o Colorado voltou ao Beira-Rio pelo Brasileirão em cinco oportunidades e apresenta um ótimo desempenho.
No total, a equipe venceu quatro jogos e empatou uma vez. O ataque marcou oito gols e a defesa foi vazada em duas oportunidades.
Confira abaixo os resultados:
Inter 1 x 0 Juventude
Inter 0 x 0 Cuiabá
Inter 4 x 2 Fluminense
Inter 1 x 0 Fortaleza
Inter 2 x 0 Bahia