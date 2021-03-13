Diante do Bangu, Botafogo busca melhor início de Campeonato Carioca desde 2017

O Botafogo enfrenta o Bangu, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, neste sábado, às 21h05. O jogo é importante para o Glorioso manter o bom começo de temporada que faz até aqui. Em caso de vitória, o Alvinegro emplacará o melhor início de Estadual desde 2017 – contabilizando os três primeiros jogos da competição – e o segundo melhor desde 2016, quando a equipe conquistou o vice campeonato. Bastidores: Botafogo mantém 40% dos direitos econômicos de Caio AlexandreO mando de jogo é do Bangu, e o estádio Moça Bonita já está certificado, mas como ainda passa por ajustes no gramado e por pintura, o duelo será realizado no estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo.Em caso de vitória, o Botafogo chega aos sete pontos, o que superaria os cinco conquistados em 2018. A melhor marca, no recorte recente, foi em 2016, quando o Alvinegro venceu os primeiros três jogos da competição. Ainda dentro deste recorte, o ataque Alvinegro já tem a segunda melhor marca dos últimos cinco anos. Se marcar dois gols contra o Bangu, o Botafogo empata com o time de 2016 (cinco) e, em caso de três, passa à frente (seis).
Hoje, a defesa do Botafogo tem a melhor marca, quando comparada com a do time dos últimos cinco anos, com nenhum gol sofrido. Caso sofra um gol, ficará empatado com a defesa de 2016, que foi vazada apenas uma vez nas três primeiras rodadas. CONFIRA O RETROSPECTO
• 2020: Duas derrotas e uma vitória (três pontos) (três gols marcados)- Jogos: Volta Redonda 1x0 Botafogo / Madureira 2x0 Botafogo / Botafogo 3x1 Macaé
• 2019: Duas derrotas e um empate (um ponto) (dois gols marcados)- Jogos: Cabofriense 3x1 Botafogo / Botafogo 0x0 Bangu / Botafogo 1x2 Flamengo
• 2018: Dois empates e uma vitória (cinco pontos) (quatro gols marcados)- Jogos: Botafogo 2x2 Portuguesa / Fluminense 0x0 Botafogo / Macaé 1x2 Botafogo
• 2017: Uma vitória, uma derrota e um empate (quatro pontos) (três gols feitos)- Jogos: Botafogo 1x1 Nova Iguaçu / Madureira 2x0 Botafogo / Botafogo 2x1 Macaé
• 2016: Três vitórias (nove pontos) (cinco gols marcados)- Jogos: Botafogo 2x0 Bangu / Botafogo 2x1 Portuguesa / Botafogo 1x0 Macaé