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Diante de indefinição do futebol na Ucrânia, Botafogo coloca Vitinho, do Dínamo de Kiev, no radar

Clube aguarda definição sobre possível liberação do atacante, diante da guerra entre Ucrânia e Rússia, mas já demonstra interessa no jogador criado no Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 21:57

Publicado em 03 de Março de 2022 às 21:57

O Botafogo observa os desdobramentos no futebol que o confronto entre Rússia e Ucrânia vem causando. O clube de General Severiano tem Vitinho, atacante do Dínamo de Kiev-UCR, no radar e estuda fazer uma investida formal, mas só vai oficializar qualquer tipo de movimentação quando tiver segurança jurídica de que o jogador pode se transferir de clube.+ Piazon e Sampaio: nomes 'fora da curva' são consequência da nova equipe de mercado do Botafogo
Isso porque Vitinho tem contrato com o Dínamo até 2026. Com as tensões na Ucrânia, o atacante retornou ao Brasil em busca de segurança. O Campeonato Ucraniano, claro, está paralisado até que todos os confrontos diplomáticos estejam resolvidos.
Mesmo assim, não é uma questão de "chegar e assinar". Vitinho, mesmo nessas circunstâncias, tem contrato com o Dínamo. O Botafogo aguarda um posicionamento da FIFA e do clube ucraniano sobre o futuro dos jogadores estrangeiros. Se a resposta for de que haverá a possibilidade de uma mudança de ares, o Alvinegro pretende fazer uma proposta.
O Botafogo já mostrou que tem interesse em Vitinho e 'se colocou' no páreo pelo atacante de 22 anos. O Athletico Paranaense, clube que o revelou, também tem interesse - como o portal "UmDois Esportes" publicou primeiramente - e até convidou o atacante para treinar no CT do Caju enquanto a situação não é resolvida.
Vitinho tem três gols em 13 jogos pelo Dínamo na atual temporada. Pelo Furacão, foram 17 bolas na rede em 86 partidas.
Crédito: Vitinho,doDínamodeKiev,écriadonoAthleticoParanaense(Foto:Divulgação/DynamoKiev

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