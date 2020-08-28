Diagnosticado com Covid-19, Vinícius desfalca o Vasco contra o Fluminense

O Vasco tem mais um jogador diagnosticado com Covid-19. Agora, o atacante Vinícius teve resultado positivo para o mais recente exame e, desta forma, será desfalque contra o Fluminense em próximos jogos. A informação foi publicada pelo site do Globo Esporte e logo confirmada pelo LANCE!.Vinícius já está em isolamento doméstico e assintomático. Ele é o 22º atleta do Cruz-Maltino diagnosticado com o novo coronavírus desde o retorno das atividades. Atualmente, Bruno Gomes é outro fora de combate por este motivo.
Bruno César também havia sido diagnosticado com Covid-19 recentemente, mas já retornou às atividades com o elenco. O meia, inclusive, é candidato forte à vaga aberta na titularidade do time. Andrey, suspenso, é outro desfalque.
O treino do Vasco foi em São Januário, na manhã desta sexta-feira. O provável time titular tem: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Carlinhos (Marcos Junior); Bruno César, Benítez e Talles Magno; Cano.