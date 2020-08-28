Diagnosticado com Covid-19, Vinícius desfalca o Vasco contra o Fluminense

O Vasco tem mais um jogador diagnosticado com Covid-19. Agora, o atacante Vinícius teve resultado positivo para o mais recente exame e, desta forma, será desfalque contra o Fluminense em próximos jogos. A informação foi publicada pelo site do Globo Esporte e logo confirmada pelo LANCE!.Vinícius já está em isolamento doméstico e assintomático. Ele é o 22º atleta do Cruz-Maltino diagnosticado com o novo coronavírus desde o retorno das atividades. Atualmente, Bruno Gomes é outro fora de combate por este motivo.