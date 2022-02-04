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Dia do Palmeiras começa com testagem coletiva do elenco; Goleiro da Copinha deve ir ao Mundial

Por conta do exame positivo para Covid-19 de Vinícius, todo o plantel alviverde teve que ser testado novamente; goleiro Mateus deve integrar grupo em Abu Dhabi...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 04:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 04:53
O segundo dia de trabalhos do Palmeiras em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes, na madrugada desta sexta-feira (4), começou de maneira apreensiva. Isso porque após o goleiro Vinícius ser diagnosticado com Covid-19, todos os 26 atletas restantes do Verdão passaram por uma testagem pela organização da competição antes do treino no estádio Zayed Sports City.Vinícius continuou em isolamento no hotel onde o Verdão está hospedado. O camisa 1 realizou o teste de contraprova e o clube aguarda o resultado. Em caso de falso positivo e ele seja diagnosticado negativo, voltará a realizar um teste para atestar o resultado e poder voltar a treinar com os companheiros.
O Verdão, no entanto, já pensa em possibilidades. O técnico Abel Ferreira teria pedido que o goleiro titular do Alviverde no inédito título da Copa São Paulo de juniores, Mateus, viaje aos Emirados Árabes Unidos para se juntar ao grupo.
O Palmeiras não confirma a informação. Mas o LANCE! apurou que Mateus e os dois jogadores que ficaram no Brasil por também testarem positivo para o coronavírus, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e o ponta Gabriel Verón, esses caso dê negativo os exames a serem feitos agora pela manhã após o período de isolamento de cinco dias, devem viajar junto com a presidente Leila Pereira, que segue logo mais para Abu Dhabi em um jato particular.
O clube tem até domingo (6) para definir a relação dos 23 atletas a serem inscritos para a competição.
O treino desta madrugada (horário de Brasília) seguiu a programação divulgada pelo Verdão e a imprensa teve 15 minutos de acesso. Depois os portões foram fechados. Mas chamou a atenção o fato do técnico ir até os jornalistas, pedir desculpas pelo fato de manter o sigilo e explicar que só fez isso 'pela importância da competição'. Abel ainda explicou que o foco nesta sexta seria trabalhar jogadas de contra-ataque.
A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).
Crédito: ElencodoPalmeirasnosegundodiadetreinosemAbuDhabi,nestasexta-feira(Foto:Palmeiras/Twitter

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