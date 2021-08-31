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Dia D? Anderlecht tem última data para tentar contratar Rafael Navarro, do Botafogo

Janela de transferências europeia fecha nesta terça-feira e clube belga, se quiser contar com o atacante a curto prazo, precisa chegar a um acordo com o Botafogo neste período...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A janela de transferências internacional fecha em boa parte dos países da Europa nesta terça-feira. A Bélgica é um dos países desta lista. Ou seja, esse é o último dia que o Anderlecht tem se quiser contratar Rafael Navarro, do Botafogo, ainda a curto prazo.
+ Cria do Flamengo, boa fase com Enderson e passe refinado: quem é Luiz Henrique, alvo do Botafogo
O jogador, que tem contrato com o Alvinegro apenas até dezembro, atrai interesse dos belgas. As partes, porém, entram no último dia de janela sem que ainda o Botafogo tenha recebido qualquer tipo de proposta oficial. Todos os contatos feitos pelos europeus foram, até aqui, com os empresários do atleta.
A janela se encerra oficialmente ao fim do dia - então, se o Anderlecht quiser acelerar o passo para contar com Rafael Navarro para as próximas semanas, o negócio precisa obrigatoriamente sair até as 18h59 (horário de Brasília), momento que o dia na Bélgica está acabando.Ao mesmo tempo, o Botafogo mantém contatos para tentar renovar com o jogador, mas, internamente, dirigentes do clube consideram as conversas difíceis. Na semana passada, o Alvinegro fez uma nova proposta salarial para tentar renovar o contrato do camisa 99, ainda sem resposta.
Sem receber nada oficial, o Botafogo mantém uma posição de que vai ficar com Rafael Navarro, inicialmente, até o fim da Série B do Brasileirão e, enquanto isso, manter conversas em busca de um acordo pela renovação.
+ Veja a tabela da Série B
O clube belga tem poucas horas para enviar uma proposta ao Alvinegro e precisa contar com que o clube aceite rapidamente para que, se for o caso, dar entrada na documentação do jogador. Ele deve estar regularizado até o fim da janela para poder entrar em campo.
Rafael Navarro é o jogador com maior quantidade de participações diretas em gols na Série B do Brasileirão. O camisa 99 tem seis gols e sete assistências, totalizando 13 envolvimentos - Jean Carlos, do Náutico, divide o posto.

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