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'Dia a dia com mais cobranças' foi planejado pelo Flamengo em 2021 e alinhado com Paulo Sousa, diz Braz

Vice-presidente de futebol falou sobre as mudanças na rotina do departamento de futebol, no Ninho do Urubu, visando a temporada de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 10:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 10:05

Há duas semanas em pré-temporada no Ninho do Urubu, o elenco profissional do Flamengo está vivendo um dia a dia diferente em relação a 2021. As mudanças na rotina dos atleta, como a necessidade de registrar a chegada e saída no ponto eletrônico, não partiram exclusivamente de Paulo Sousa, informou Marcos Braz. Ao portal "ge", o vice-presidente de futebol afirmou que "mais cobranças" já estavam previstas antes mesmo do acerto com o técnico.- Já tínhamos conversado ainda no ano passado de que neste ano a margem para manobras seria menor e teria mais cobrança. Todos sabiam que seria um ano diferente, com mudanças que vão seguir acontecendo gradativamente. Nosso planejamento já previa um dia a dia diferente e isso foi conversado e alinhado em parceria com o novo treinador nas reuniões após o acerto. Passamos para eles o que queríamos para que a reestruturação do departamento fosse encaixada com a metodologia do Paulo e de sua comissão - relatou Marcos Braz ao "ge".Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAlém da volta do ponto eletrônico, outra regra que foi reestabelecida no Ninho do Urubu é a obrigatoriedade de realizar as refeições no CT antes e depois das atividades. Uma prática comum no futebol, que auxiliar na recuperação dos atletas, e utilizada por Paulo Sousa e sua comissão técnica em seus trabalhos.
A necessidade de mudança de postura no elenco também já havia sido cobrada por David Luiz, ainda na reta final do Brasileirão de 2021. O zagueiro, contratado em agosto, afirmou após derrota para o Santos, no Maracanã, que o "grupo precisava amadurecer". A declaração de David Luiz foi uma semana após a derrota do Flamengo para o Palmeiras na decisão da Libertadores.
Crédito: MarcosBrazePauloSousanoNinho:diaadiadoFlamengotevemudançaspara2022(Foto:AlexandreVidal/CRF

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