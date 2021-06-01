Deyverson volta a aparecer no Cartola FC; confira opções de ataque do Palmeiras no game

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Depois de encerrar seu empréstimo com o Alavés, da Espanha, Deyverson voltará a integrar o plantel do Palmeiras nos próximos dias. O jogador, que ainda passará por um período de recondicionamento físico e avaliação da comissão de Abel Ferreira, já está disponível para ser escalado no Cartola FC.

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O atacante disputou o Brasileirão de 2017, 2018 e 2019 pelo Verdão e agora volta a figurar entre as alternativas do time no fantasy game. Deyverson inicia custando C$ 5.00, o que o coloca como segunda opção mais barata do ataque palmeirense no jogo, ficando apenas atrás de Wesley e desconsiderando os garotos da base.

Destaque na campanha do decacampeonato do Palmeiras, o atacante teve uma média de, aproximadamente, 4,6 pontos durante o campeonato, tendo disputado 22 partidas. Já no ano seguinte, em 2019, a pontuação média baixou um ponto e ficou na casa dos 3,6 em 19 jogos.

>> Veja a tabela completa do Campeonato BrasileiroAlém do "menino maluquinho", o Verdão conta com Rony, Luiz Adriano, Willian e Wesley com opções de ataque que tem sido relacionadas com frequência, além dos lesionados Breno Lopes e Gabriel Veron, e de diversas Crias da Academia. Os prováveis titulares do duelo contra a Chapecoense no próximo domingo (06) são Rony e Luiz, que jogaram contra o Flamengo na estreia, mas não pontuaram bem e desvalorizaram no game.