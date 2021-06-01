Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deyverson volta a aparecer no Cartola FC; confira opções de ataque do Palmeiras no game
futebol

Deyverson volta a aparecer no Cartola FC; confira opções de ataque do Palmeiras no game

Atacante tem reapresentação marcada para esta sexta-feira (04), mas ainda passará por um processo de aprimoramento físico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:30

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:30

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Depois de encerrar seu empréstimo com o Alavés, da Espanha, Deyverson voltará a integrar o plantel do Palmeiras nos próximos dias. O jogador, que ainda passará por um período de recondicionamento físico e avaliação da comissão de Abel Ferreira, já está disponível para ser escalado no Cartola FC.
É nesta terça! Veja os potes para o sorteio das oitavas da Libertadores
O atacante disputou o Brasileirão de 2017, 2018 e 2019 pelo Verdão e agora volta a figurar entre as alternativas do time no fantasy game. Deyverson inicia custando C$ 5.00, o que o coloca como segunda opção mais barata do ataque palmeirense no jogo, ficando apenas atrás de Wesley e desconsiderando os garotos da base.
Destaque na campanha do decacampeonato do Palmeiras, o atacante teve uma média de, aproximadamente, 4,6 pontos durante o campeonato, tendo disputado 22 partidas. Já no ano seguinte, em 2019, a pontuação média baixou um ponto e ficou na casa dos 3,6 em 19 jogos.
>> Veja a tabela completa do Campeonato BrasileiroAlém do "menino maluquinho", o Verdão conta com Rony, Luiz Adriano, Willian e Wesley com opções de ataque que tem sido relacionadas com frequência, além dos lesionados Breno Lopes e Gabriel Veron, e de diversas Crias da Academia. Os prováveis titulares do duelo contra a Chapecoense no próximo domingo (06) são Rony e Luiz, que jogaram contra o Flamengo na estreia, mas não pontuaram bem e desvalorizaram no game.
Buscando ser mais efetivo no ataque, o Palmeiras vai atrás de sua primeira vitória no Brasileirão 2021 no domingo (06) às 18h15 (horário oficial de Brasília), contra a Chapecoense no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão estreia pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (03) diante do CRB, em Alagoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados