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futebol

Deyverson se despede do Alavés e Palmeiras pensa em utilização imediata

Atacante precisa ser registrado até o dia 23 de maio para estar à disposição de Abel Ferreira no início do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 14:50

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 14:50

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O atacante Deyverson está nos planos do Palmeiras para a sequência da temporada 2021. Com seu empréstimo no Alavés próximo do fim, a intenção do clube brasileiro é registrá-lo ainda nesta janela, antes do dia 23 de maio. A informação foi apurada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! em conjunto com o perfil Infos Palestra.
>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Conforme apurado com fontes ligadas ao jogador, ele se despediu dos seus companheiros na Espanha nesta sexta-feira (21). Do lado do Palmeiras, pessoas do clube confirmam que há a possibilidade de inscrição para utilização imediata nos próximos campeonatos, como o Brasileirão.Para que esta inscrição imediata ocorra, o Verdão precisa apenas confirmar a liberação formal do jogador com o Alavés. No domingo, dia derradeiro da janela, ocorre a última partida do campeonato espanhol, no qual a equipe de Deyverson já não corre mais risco de rebaixamento e sequer aspira conquistar vagas em competições continentais.
Caso não seja possível o registro até o dia 23, o Palmeiras terá que recorrer à Fifa para tentar uma liberação excepcional a fim de registrá-lo antes de 1 de agosto, quando a próxima janela internacional abre. O empréstimo de Deyverson com o Alavés se encerra oficialmente no fim de junho, caso não haja um acordo para uma saída precoce.

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