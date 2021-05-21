Deyverson se despede do Alavés e Palmeiras pensa em utilização imediata

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O atacante Deyverson está nos planos do Palmeiras para a sequência da temporada 2021. Com seu empréstimo no Alavés próximo do fim, a intenção do clube brasileiro é registrá-lo ainda nesta janela, antes do dia 23 de maio. A informação foi apurada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE! em conjunto com o perfil Infos Palestra.

>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Conforme apurado com fontes ligadas ao jogador, ele se despediu dos seus companheiros na Espanha nesta sexta-feira (21). Do lado do Palmeiras, pessoas do clube confirmam que há a possibilidade de inscrição para utilização imediata nos próximos campeonatos, como o Brasileirão.Para que esta inscrição imediata ocorra, o Verdão precisa apenas confirmar a liberação formal do jogador com o Alavés. No domingo, dia derradeiro da janela, ocorre a última partida do campeonato espanhol, no qual a equipe de Deyverson já não corre mais risco de rebaixamento e sequer aspira conquistar vagas em competições continentais.