Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Deyverson relembra lance com árbitro na final e brinca: ‘Cartão era para você, professor’
futebol

Deyverson relembra lance com árbitro na final e brinca: ‘Cartão era para você, professor’

Atacante simulou agressão nos minutos finais da Libertadores após ser tocado por Néstor Pitana. Palmeirense achou que toque nas costas tinha sido de Arão ou Matheuzinho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 15:46

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 15:46

Decisivo na conquista do tricampeonato da Libertadores para o Palmeiras, Deyverson falou com exclusividade ao NOSSO PALETRA, nesta quinta-feira (2) e contou sobre alguns momentos que marcaram a final disputa em Montevidéu. O atacante relembrou o lance envolvendo o Néstor Pitana, quando simulou uma falta do árbitro e brincou que o argentino deveria ter mostrado cartão amarelo para ele mesmo.
– Eu não vi que era ele, achei que era o Willian Arão ou Matheuzinho. Depois que ele me deu o soco e eu cai no chão, falei pra ele: “Você não vai dar cartão pra ele, não?”. O ábritro me perguntou para quem seria e eu disse que era para o Arão ou Matheuzinho. O Néstor falou que tinha sido ele e então eu respondi: “Cartão era pra você, professor”. Ele pediu para eu levantar e que iria ser campeão – brincou o atacante palmeirense.
Após o apito final, o atacante arremessou as chuteiras que usou no jogo para os torcedores que estavam nas arquibancadas do estádio Centenário durante a comemoração do título. Apesar do valor sentimental, o jogador deixou claro que o mais importante naquela final era a presença da torcida palmeirense, que não pode estar presente em nenhuma outra partida durante a campanha.
– O objeto mais importante daquela final era a torcida. Eles deixaram os familiares, suas casas e até o trabalho para poderem estar lá apoiando a gente. Alguns venderam carro e outras coisas para conseguirem pagar tudo. Mesmo com todo o procedimento da Covid, eles deram um jeito estar lá. As chuteiras são coisas materiais que vão ficar no mundo. Vamos ficar velhos e tudo isso passa. O que fica mesmo é o legado. Aquele momento foi uma forma demostrar minha gratidão à torcida. Eles são apaixonados pelo clube – disse.Após consagrar-se campeão sul-americano, Deyverson já integra o grupo de jogadores do grupo principal que tiveram suas férias antecipadas. Visando a preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado em fevereiro de 2022, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, os atletas devem se reapresentar em 5 de janeiro do próximo ano.
Crédito: DeyversoncomemoraotítulodaLibertadorespeloPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados