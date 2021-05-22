Deyverson é liberado pelo Alavés e Palmeiras corre contra o tempo para registrar documentação

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O atacante Deyverson, que tinha contrato de empréstimo com o Alavés até o dia 30 de junho, já recebeu o sinal positivo do clube espanhol para sua liberação e volta imediata ao Palmeiras.

Agora, para confirmar o retorno do atacante, a diretoria alviverde aguarda a documentação do Alavés e da Federação Espanhola de Futebol até as 23h59 (horário de Brasília) deste domingo (23), quando a janela de transferências internacionais se encerra no Brasil.

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De acordo com fontes ligadas ao Verdão, a tentativa do registro de Deyverson não significa, necessariamente, que Abel Ferreira irá utilizá-lo. A mobilização de esforços da diretoria ocorre somente para dar uma alternativa a mais à comissão técnica em caso de vontade ou necessidade.

Na avaliação do clube, o correto a se fazer é proporcionar todas as condições possíveis para que o trabalho seja desenvolvido e, a partir do momento que as ferramentas forem oferecidas, cabe ao treinador optar por fazer o uso que julgar necessário destas.

Ao mesmo tempo, caso o jogador receba uma nova oferta, a diretoria também terá a possibilidade de decidir ou não pela negociação de Deyverson. A ideia é ter a situação sob controle o quanto antes possível, para que assim o futuro do atleta possa ser pensado com segurança.Como será a operação entre Palmeiras e Alavés para tentar registrar Deyverson até o fim deste domingo

O registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF poderá ocorrer após a janela internacional de transferências, pois a documentação de Deyverson já estaria regularizada na Fifa, caso isto se confirme. Para que o Verdão o utilize nas competições continentais, terá que inscrevê-lo na Conmebol e registrá-lo na Libertadores, que permite trocas na lista após a conclusão da fase de grupos.Diferenças entre as situações de Deyverson no Alavés e Dudu no Al Duhail e como isso afeta o Palmeiras

Por que o Palmeiras conseguiu avançar mais rapidamente no caso de Deyverson e segue estagnado com Dudu? Conforme informado primeiramente pelo Blog do Danilo Lavieri, no Uol Esporte, as situações mudam devido às cláusulas contratuais.