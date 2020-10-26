Deyverson brinca nas redes sociais: ‘Saudade de fazer gol no Corinthians’

O atacante Deyverson entrou em uma brincadeira nas redes sociais com o tema: “Segundou com S de…” e disse estar com “saudade de fazer gol no Corinthians”. Emprestado ao Alavés até o fim de maio do ano que vem, o Palmeiras avalia pedir o retorno do atacante, como o LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou no último sábado (24).O clube entende que iniciará uma maratona de partidas decisivas na Copa do Brasil e Libertadores e tem a intenção de reforçar o grupo, uma vez que Luiz Adriano, autor de dois gols contra o Atlético-GO, tem sofrido com problemas físicos.