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Deyverson brinca nas redes sociais: ‘Saudade de fazer gol no Corinthians’

Mensagem acontece após Palmeiras cogitar retorno do atacante do Alavés. Clube estuda volta para encorpar grupo em momento de jogos eliminatórios pela frente
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LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 12:26

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 12:26

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O atacante Deyverson entrou em uma brincadeira nas redes sociais com o tema: “Segundou com S de…” e disse estar com “saudade de fazer gol no Corinthians”. Emprestado ao Alavés até o fim de maio do ano que vem, o Palmeiras avalia pedir o retorno do atacante, como o LANCE!/NOSSO PALESTRA publicou no último sábado (24).O clube entende que iniciará uma maratona de partidas decisivas na Copa do Brasil e Libertadores e tem a intenção de reforçar o grupo, uma vez que Luiz Adriano, autor de dois gols contra o Atlético-GO, tem sofrido com problemas físicos.
Já Willian, reserva imediato de Luiz, tem características diferentes das de Deyverson. O ex-camisa 16 está adaptado na Europa, mas não vê problema em retornar ao Verdão caso seja a vontade do clube.

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