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Destaques do Palmeiras Sub-16 treinam com a equipe profissional antes do duelo diante do Flamengo

Prática comum no clube, dupla está presente na atividade que ocorre neste momento na Academia de Futebol
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LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 09:30

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: Reprodução
O treino Palmeiras antes da partida contra o Flamengo, no Allianz Parque, às 16h (horário de Brasília), deste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro contou com duas novidades. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, o meia Caio e o atacante Keven, destaques da categoria Sub-16, treinaram com a equipe principal, em atividade realizada na Academia de Futebol, em São Paulo.O treino contou com as presenças dos jovens entre os profissionais é uma prática comum dentro do Palmeiras, que serve tanto como aprendizado para os atletas da base, quanto para auxiliar Abel Ferreira no comando da atividade, simulando situações de jogo.Divisão do Sub-17, o Sub-16 é composto por atletas que ainda vivem seu primeiro ano na categoria e consequentemente estão em fase de transição. Embora estejam à disposição de Orlando Ribeiro, o grupo é dirigido Hamilton Mendes e realiza uma série de partidas amistosas na Academia de Futebol. Em entrevista ao NP, Orlando revelou que deve utilizar alguns desses jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17.
Visando as cabeças na tabela do Campeonato Brasileiro após o fechamento do primeiro turno, o Palmeiras soma 35 pontos conquistados, quatro a menos do que o Atlético Mineiro, líder da competição. Com duas pelejas a menos, o Flamengo está na quinta posição, com 31 pontos.

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