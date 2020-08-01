Destaques do jogo-treino, Bastos e Pec ganham confiança no Vasco para a estreia no Brasileirão

Crédito: Reprodução/VascoTV

Na vitória do Vasco, por 2 a 1, sobre o Volta Redonda, em jogo-treino neste sábado, os meias Gabriel Pec e Fellipe Bastos foram dois dos destaques da equipe de Ramon Menezes, no campo do São Cristóvão. Junto com Bruno César, foram decisivos na partida e ganharam confiança para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Com a presença entre os titulares contestada por boa parte da torcida, Fellipe Bastos fez o gol de empate, no segundo tempo, quando o Cruz-Maltino perdia por 1 a 0. Ele comemorou o que chamou de fase artilheira da carreira.

– Foi um jogo difícil. É um time bem organizado, com jogadores que sabem jogar. Foi um bom treino para aumentar nosso nível de competição e vai ajudar a chegarmos mais concentrados para o Brasileiro. Foi o primeiro gol de cabeça que fiz. Minha fase artilheira espero que continue. É uma novidade na minha carreira. Primeiro vou cumprir aquilo que o Ramon tem me orientado nos treinamentos e jogos. Se não fizer gol, quero ajudar a equipe da melhor maneira com boas atuações – disse Bastos, em entrevista à Vasco TV, após a partida.Revelado nas categorias de base do clube, Gabriel Pec entrou no intervalo, no lugar de Cayo Tenório e ajudou a deixar o time mais ofensivo, veloz e melhor na criação de jogadas. Com um futebol ofensivo, o garoto de 19 anos sofreu pênalti desperdiçado por Cano e a falta que resultou no gol da vitória feito por Bruno César.