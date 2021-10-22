Destaques do Bahia, Everton e Miqueias falam sobre a campanha no Brasileiro Sub-20 e Aspirantes

Crédito: Divulgação/Bahia

Campeão do Campeonato Baiano Sub-20, o Bahia finalizou a sua participação no Brasileiro, da categoria, após empate por 1 a 1 contra o Fortaleza. Everton é uma das peças chaves do elenco tricolor, na temporada o jovem tem média de quase uma bola na rede a cada três jogos. Ao todo são 28 partidas e 9 gols com a camisa do Bahia. O atacante fala sobre o seu bom momento.

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'É sempre muito bom poder ajudar minha equipe com gols e boas jogadas. Foi uma ótima experiência jogar o Brasileiro Sub-20 e acredito que pude evoluir muito durante esse período. Trabalho todos os dias e poder ver o resultado dentro de campo é especial, espero continuar ajudando meus companheiros e esse clube que eu tenho tanto carinho', disse Everton.

Miqueias, de 20 anos, é mais um destaque do meio campo Tricolor. O atleta de bom físico e passe, se destaca pela raça e concentração quando está dentro de campo. O meio-campista fez boa parte do ano pela equipe Aspirantes do Bahia, e mesmo com a pouca idade, foi uma das peças importantes da ótima campanha do clube. Pelo Sub-20, o atleta disputou apenas algumas partidas, sendo uma delas a última rodada do Brasileiro, onde jogou os 90 minutos e fez bom jogo contra o Fortaleza. O jovem meia fala sobre a sua temporada pelo clube.

'Finalizamos a competição com um jogo muito bom contra o Fortaleza. Acredito que a equipe pode evoluir muito durantes todos esses jogos, fico feliz que puder entrar e junto com meus companheiros honrar a camisa do Bahia. Acredito que meu ano foi muito bom, jogar pelos Aspirantes é uma experiência fantástica e poder ganhar com a essas cores é muito especial, finalizamos o torneio lutando e disputando pelas primeiras colocações do torneio. Vamos continuar trabalhando para sempre melhorar, esse é o nosso objetivo', finalizou o meia,