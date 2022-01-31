Destaques da Copinha se apresentam ao profissional do Santos

O técnico Fábio Carille contou com reforços no treino desta tarde no CT Rei Pelé. Os Meninos da Vila Rwan Seco, Lucas Barbosa, Derick, Diógenes e Lucas Pires, protagonistas na campanha do Peixe vice-campeão Copa São Paulo de Júnior de 2022, agora estão à disposição do técnico Fábio Carille para a temporada.O goleiro Diógenes e o zagueiro Derick já faziam parte do time principal em 2021, mas foram reforçar a equipe sub-20 para a disputa da Copinha. Apesar do vice, a dupla comemorou o bom desempenho no torneio de base e espera ajudar o Alvinegro Praiano.

- O que aconteceu na Copinha foi legal, mas já passou. Agora tenho que procurar minha moral aqui no profissional e treinar forte para estar preparado quando precisarem. Quando soube que teria essa folga de uma semana já aproveitei para me preparar bem em casa, pois o treino do Arzul é forte, mas estou preparado e feliz por voltar - afirmou o arqueiro de 21 anos, que defendeu três pênaltis durante a campanha santista na Copa São Paulo.- Foi uma competição bem difícil. Fizemos uma boa campanha, é claro que a final foi um jogo à parte. Queríamos ter sido campeões, mas o que conta mais é a experiência que a gente leva da competição e trazer isso aqui para o profissional. Agora é ter uma sequência boa e ajudar a equipe quando for solicitado - ressaltou Derick, de 19 anos.

‘Novato’ entre os Meninos da Vila que integrarão os profissionais, Rwan Seco chegou na base do Santos em 2021 e, após uma temporada de destaque, foi contratado em definitivo junto ao Flamengo de Guarulhos. Um dos artilheiros da equipe na Copinha, com seis gols, o atacante comemorou a rápida ascensão e agradeceu a primeira oportunidade no time principal.

- É um sonho, né!? Eu estava nessa expectativa de ser comprado pelo clube no fim do ano passado. Acabou que deu tudo certo, fui para a Copa São Paulo, pude ajudar a equipe com gols e, graças a Deus, agora estou no profissional e muito feliz - disse o jovem de 20 anos.

Ao lado de Rwan, Lucas Barbosa foi um dos artilheiros santistas na Copa São Paulo, com seis gols anotados, e também ficará à disposição da Carille em 2022. Atualmente com 20 anos, o meia já integrou a equipe profissional no início da última temporada, chegando até a atuar em dois jogos, mas retornou para a base durante o ano.

- Estou chegando agora mais experiente do que na última temporada, com mais ‘casca’ e determinado a vencer. Já conhecia alguns do time profissional de quando subi ano passado, mas bacana voltar agora do lado dos meus companheiros da Copinha, ajuda no entrosamento também. Feliz demais em estar aqui e espero manter o desempenho que tive na base agora no profissional - destacou Barbosa.

Por fim, o lateral-esquerdo Lucas Pires também chega para reforçar o elenco comandado por Fábio Carille. Vindo do Corinthians em julho da última temporada, o jovem de 20 anos chegou a ser relacionado para alguns jogos do time profissional, mas ainda não entrou em campo. Destaque na Copinha, Lucas acredita que pode ser útil na equipe, que atualmente conta apenas com Felipe Jonatan na posição.

- Graças a Deus pude fazer uma boa Copa São Paulo. Consegui ajudar meus companheiros com boas atuações. E agora estou nessa expectativa de ajudar o Carille aqui no profissional, onde ele precisar eu estarei à disposição e quero estar atuando sempre para ajudar - finalizou Lucas Pires.