Destaque, Soteldo afirma que Santos não pode esquecer o Brasileirão

O Santos está na final da Copa Libertadores, mas nem por isso deve esquecer o Brasileirão. Autor de um gol e uma assistência na vitória do Peixe por 2 a 1 diante do Botafogo neste domingo, na Vila Belmiro, o jogador destacou a importância do resultado para a sequência da competição.- Eu fico feliz pela vitória. Tem que ser assim. Não podemos esquecer o Brasileirão. São três pontos muito importantes que jogam a gente lá em cima - afirmou o atacante.Com a vitória, o Santos subiu para a oitava colocação do Brasileirão, com 45 pontos ganhos. Os seis primeiros garantem classificação para a Copa Libertadores deste ano. Com Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil e no grupo dos seis primeiros (o time gaúcho é quarto e o paulista o sexto), o sétimo colocado do Brasileirão pode ter uma vaga na competição sul-americana.O Peixe garante vaga na Libertadores se conquistar a edição deste ano, o clube estará garantido no torneio de 2021. Porém, em caso de derrota, o G6 pode virar G8. Nesse caso, a disputa por uma vaga ficaria entre Fluminense (46), Santos (45) e Corinthians (42 pontos).