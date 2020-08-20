Destaque no Flamengo/Marinha, Raquelzinha realça preparação para o Brasileiro: 'Sensação de alegria'

Crédito: Paula Reis / Flamengo

A principal competição nacional do futebol feminino se aproxima do retorno após a paralisação por conta da pandemia. E o Flamengo/Marinha vem se preparando para o jogo da reestreia, contra o Internacional.

Próximo da partida de volta, a lateral Raquelzinha, experiente jogadora do elenco, falou da preparação e da expectativa.

- Nessa preparação para a volta tem aquela ansiedade de voltar a jogar, claro. E também uma sensação de alegria, em poder fazer o que amamos. É uma mistura de sentimentos. Estava com saudades da rotina de treinos e estamos na expectativa para voltar a entre em campo, esperamos fazer um grande jogo - disse a atleta

Algumas semanas após a volta, os protocolos para proteção da saúde seguem sendo fundamentais para todo o elenco. A jogadora falou também sobre essas mudanças após o retorno.

- No retorno voltamos com toda a segurança possível, seguindo o protocolo necessário. É uma nova forma de seguir. Uso máscara sempre, e todos os cuidados são necessários. O processo é importante - finalizou a jogadora.

O Rubro-Negro retomou as atividades do time feminino de forma presencial no dia 27 de Julho, quando foram realizados exames no elenco, como parte dos protocolos de segurança.