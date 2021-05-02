Destaque no Flamengo, Arrascaeta é questionado por imprensa uruguaia: 'Por que não brilha na seleção?'

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Com gols, assistências e lances de habilidade, Arrascaeta vem tendo um dos melhores inícios de temporada da sua carreira. Peça-chave do Flamengo nos títulos conquistados desde 2019, o meia se tornou ainda mais protagonista e foi destaque na imprensa uruguaia neste domingo. Mas por um outro motivo: o questionamento pelo atleta não conseguir repetir o sucesso com a camisa da seleção nacional.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoA matéria do jornal Ovación destaca que Arrascaeta é considerado o 'melhor camisa 10 no país dos camisas 10' e é figura importante em uma equipe de primeira linha da América do Sul. A imprensa também recorda o gol marcado pelo meia na vitória do Flamengo sobre o Vélez Sarsfiel, pela Libertadores.

Em busca de respostas, a publicação lembra que a formação do técnico Óscar Tabárez na seleção não favorece a Arrascaeta, uma vez que não gira ao redor de um meia armador. O treinador da Celeste prefere meio-campistas mais versáteis e "batalhadores", que possam ajudar na recomposição defensiva. Assim, no 4-4-2 utilizado, não há espaço para um meia mais "livre" para atuar atrás da dupla de atacantes.

Além disso, segundo a matéria, o estilo de jogo da seleção uruguaia é pautado na dupla Cavani-Suárez e é muito mais direto que o do Flamengo, que costuma prezar mais pela posse de bola e construções mais pacientes.