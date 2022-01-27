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Destaque no empate do Peixe, João Paulo valoriza ponto conquistado

Próximo jogo do Santos no Paulistão ocorre sábado, contra o Botafogo, na Vila...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 21:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 21:51
A estreia do Santos no Campeonato Paulista não foi como esperada. Empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira, fora de casa, no Estádio Major José Levy Sobrinho. Vale lembrar que o Peixe contou com vários desfalques, entre eles Ricardo Goulart e Marinho.Para o goleiro João Paulo, porém, o ponto deve ser comemorado. Isso porque ao final da primeira etapa o meia Gabriel Pirani deu uma dura entrada no adversário e foi expulso. Assim, o arqueiro fez grandes defesas e foi eleito pela HBO Max o 'craque do jogo'."A gente sabia que seria difícil. Equipe da Inter vinha se preparando antes da pré-temporada. Enquanto tivemos igualdades, jogamos, criamos jogadas. Quando perdemos um jogador, fica difícil. Mas soubemos nos comportar e defender, saber sofrer. Tivemos chance de gol, mas não fizemos. Mas o resultado ficou de bom tamanho", disse o arqueiro à HBO Max."Queríamos ganhar o jogo, mas a partir do momento que fica com um a menos, fica difícil. Temos que descansar, comemorar um ponto e a entrega de todos", completou João Paulo.
Agora, o Alvinegro Praiano se prepara para o jogo contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão. A expectativa é que Ricardo Goulart e Marinho estejam à disposição da comissão técnica santista para o duelo.
Crédito: JoãoPaulolevouoprêmiodemelhoremcamponaestreiadoPeixenoPaulistão(Foto:IvanStorti/SantosFC

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