Destaque no empate do Peixe, João Paulo valoriza ponto conquistado

A estreia do Santos no Campeonato Paulista não foi como esperada. Empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira, fora de casa, no Estádio Major José Levy Sobrinho. Vale lembrar que o Peixe contou com vários desfalques, entre eles Ricardo Goulart e Marinho.Para o goleiro João Paulo, porém, o ponto deve ser comemorado. Isso porque ao final da primeira etapa o meia Gabriel Pirani deu uma dura entrada no adversário e foi expulso. Assim, o arqueiro fez grandes defesas e foi eleito pela HBO Max o 'craque do jogo'."A gente sabia que seria difícil. Equipe da Inter vinha se preparando antes da pré-temporada. Enquanto tivemos igualdades, jogamos, criamos jogadas. Quando perdemos um jogador, fica difícil. Mas soubemos nos comportar e defender, saber sofrer. Tivemos chance de gol, mas não fizemos. Mas o resultado ficou de bom tamanho", disse o arqueiro à HBO Max."Queríamos ganhar o jogo, mas a partir do momento que fica com um a menos, fica difícil. Temos que descansar, comemorar um ponto e a entrega de todos", completou João Paulo.