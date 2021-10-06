Destaque na Europa, Arthur Cabral revela frustração em saída do Palmeiras: ‘Não estava feliz’

Crédito: (Reprodução / CBF TV

O atacante Arthur Cabral, atualmente no Basel, da Suíça, afirmou que se frustrou pela forma como deixou o Palmeiras. Em sua opinião, poderia ter sido melhor aproveitado em campo durante o tempo no clube.– Sai do Palmeiras acreditando que poderia ter tido mais chances, mais oportunidades. Vou dizer que sai frustrado, não estava feliz. Meu trabalho era jogar futebol, então não tinha como estar feliz. Mas sou muito grato por tudo que eu vivi ali – apontou em entrevista ao Globoesporte.

Contratado para a temporada de 2019, o centroavante disputou apenas cinco partidas com a camisa alviverde, anotando somente um gol. Na metade do ano, Arthur Cabral foi emprestado ao time suíço com uma cláusula de compra em caso de cumprimento de metas.O Basel contratou o jogador em definitivo em junho de 2020, por 4,4 milhões de euros (cerca de R$ 26,9 milhões, na cotação da época). Destaque desde a sua chegada, o atacante brilha ainda mais nessa temporada, com 20 gols em 16 partidas ate aqui. O número de gols deixa Arthur como postulante à briga pela Chuteira de Ouro, que premia o artilheiro da Europa.