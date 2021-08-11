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Destaque na campanha do Flamengo, atacante projeta final do Brasileiro Sub-17: 'Foco em busca do título'

Petterson foi decisivo na classificação rubro-negra nas semifinais contra o São Paulo. Equipe começa a decidir o campeão nesta quinta-feira contra o Vasco, em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 13:50

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 13:50

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em busca do bicampeonato, o Flamengo começa a decidir o título do Brasileiro Sub-17 contra o Vasco nesta quinta-feira. Um dos principais destaques do time rubro-negro ao longo do torneio, o atacante Petterson projetou o clássico na decisão e prevê mais um "grande desafio".
+ Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites- Vamos enfrentar mais um grande desafio. Antes de chegar na final, passamos por Atlético Mineiro e São Paulo nos mata-matas, confrontos que nos deram uma boa experiência para essa última fase. É o momento de manter o foco em busca do título.
Atacante pelos lados, Petterson veio de Santa Catarina, trazido por Sávio, ex-atacante e ídolo do Flamengo. Com cinco gols em 13 jogos, ele é um dos artilheiros da equipe rubro-negra no torneio, mas também se destaca pelas assistências. Com contrato até 2023, ele tem a multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros.
O jovem de 17 anos, inclusive, foi decisivo na classificação sobre o São Paulo na semifinal. Ele contribuiu com uma assistência no empate em 3 a 3 pelo jogo de ida, e na partida de volta, sofreu pênalti e foi o autor do cruzamento para o gol da virada na Gávea.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
- A nossa equipe vem fazendo um grande campeonato, tem trabalhado forte e é merecedora dessa vaga na final. Tivemos duas partidas muito disputadas, e fico feliz em poder ajudar o time. O grupo todo está de parabéns.
Flamengo e Vasco começam a definir o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo de volta será na próxima segunda-feira, às 20h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

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