Destaque na campanha do Flamengo, atacante projeta final do Brasileiro Sub-17: 'Foco em busca do título'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Em busca do bicampeonato, o Flamengo começa a decidir o título do Brasileiro Sub-17 contra o Vasco nesta quinta-feira. Um dos principais destaques do time rubro-negro ao longo do torneio, o atacante Petterson projetou o clássico na decisão e prevê mais um "grande desafio".

+ Olimpia x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites- Vamos enfrentar mais um grande desafio. Antes de chegar na final, passamos por Atlético Mineiro e São Paulo nos mata-matas, confrontos que nos deram uma boa experiência para essa última fase. É o momento de manter o foco em busca do título.

Atacante pelos lados, Petterson veio de Santa Catarina, trazido por Sávio, ex-atacante e ídolo do Flamengo. Com cinco gols em 13 jogos, ele é um dos artilheiros da equipe rubro-negra no torneio, mas também se destaca pelas assistências. Com contrato até 2023, ele tem a multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros.

O jovem de 17 anos, inclusive, foi decisivo na classificação sobre o São Paulo na semifinal. Ele contribuiu com uma assistência no empate em 3 a 3 pelo jogo de ida, e na partida de volta, sofreu pênalti e foi o autor do cruzamento para o gol da virada na Gávea.

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- A nossa equipe vem fazendo um grande campeonato, tem trabalhado forte e é merecedora dessa vaga na final. Tivemos duas partidas muito disputadas, e fico feliz em poder ajudar o time. O grupo todo está de parabéns.