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Destaque em 2021, Gustavo Scarpa participa de um terço dos gols do Palmeiras no ano

Meia tem três gols e sete assistências na temporada. É o atleta que mais participa de gols pelo Verdão...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras derrotou, no último domingo (9), a Ponte Preta, por 3 a 0, e avançou para as quartas de final do Paulistão. O grande nome do Verdão na partida foi o meia Gustavo Scarpa, que balançou as redes uma vez, deu duas assistências e, com isso, chegou às dez participações em gols na temporada.
Em 18 jogos, o Alviverde anotou um total de 33 tentos (média de, aproximadamente, 1,8 por jogo). Com isso, praticamente um terço destes (três gols e sete assistências) tiveram a participação do camisa 14, que ganhou minutos e correspondeu em campo sob o comando de Abel Ferreira.Deste modo, o atleta é o que mais está envolvido diretamente em jogadas de gol do Maior Campeão Nacional na temporada. Além disso, o jogador pode estabelecer um novo recorde pessoal com a camisa palestrina, dado que, no ano em que conquistou os melhores números com a camisa palestrina, o jogador participou de 20 tentos no total, em 2019.
Com Scarpa vivendo grande fase, o Palmeiras entra em campo novamente nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores.

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