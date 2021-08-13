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Destaque do último Paulistão, Dandara comenta briga pelo título: ‘Vamos fazer nosso melhor’

Jogadora falou sobre o privilégio que é defender o Palmeiras em 2021 em duas competições
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LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 11:30

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Palmeiras
A atacante Dandara foi um dos muitos reforços do Palmeiras para a temporada. Destaque do Red Bull Bragantino, fez uma campanha imponente no último Paulistão, sendo eleita para a seleção da competição. A jogadora exaltou o tempo que passou na equipe de Bragança Paulista, deixando claro o quão inesquecível a experiência foi para ela.placeholder– É inesquecível! Foi emocionante demais para mim e para todas as minhas companheiras do Red Bull, na época. Era nossa primeira vez no campeonato é nosso primeiro gol. E ainda por cima, pude representa-las na Seleção do Campeonato. Foi uma honra. Serei sempre grata a oportunidade que o clube me deu, comentou Dandara.
A jogadora, comentou, também, sobre o privilégio de vestir as cores do Verdão e sobre a determinação da equipe no Paulistão e no Brasileiro A1 nesta temporada.– É bem perceptível nosso foco todos os dias durante os treinos. Os treinamentos são intensos e efetivos, estão fazendo nos alcançar os resultados que queremos e ajudando a chegar mais perto do nosso objetivo. Estamos competindo em dois grandes campeonatos, que são muito importantes para nós: o Paulista e o Brasileiro. Cada um com sua dificuldade e competitividade, mas estamos determinadas e confiantes que vamos levar a melhor nos dois.
Iniciando o Paulistão, o Palmeiras venceu o Taubaté por 2 a 0, e contou com uma assistência de Dandara. Neste sábado, o Verdão encara o Grêmio, às 15h (horário de Brasília), pelas quartas de final do Brasileirão.

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