Destaque do sub-20, Norberto elogia preparação do Santos na pandemia

Crédito: Divulgação / Santos FC

Os treinos de campo das categorias de base do Santos foram interrompidos em março, assim que teve início a quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas isso não quer dizer que os jovens atletas estejam sem treinar e aprimorar conhecimentos.

Além de realizar atividades físicas diárias por videoconferência, com a orientação da comissão técnica, os jogadores participam, duas vezes por semana, de reuniões virtuais com a presença de nomes de destaque do futebol brasileiro, em atividade ou que já encerraram a carreira.

- Já participaram o Fred (Manchester United) e Victor Sá (Wolfsburg), os ex-jogadores Renato, Zé Roberto, Caio Ribeiro, Zé Elias e Edinho, entre vários outros, que falaram sobre como é a carreira de um atleta profissional, as dificuldades que enfrentaram no começo, quando estavam na base. Eles fazem uma palestra inicial e depois a gente pode fazer perguntas. É bem bacana. Estou aprendendo muito - declarou o volante Norberto, promovido no início do ano para a categoria sub-20 do Peixe.

O meio-campista, que chegou à base do Santos em junho do ano passado, após se destacar no sub-17 do Jabaquara, passa a quarentena em Volta Redonda, cidade do Rio de Janeiro em que nasceu e onde residem seus familiares. O atleta aguarda com ansiedade a liberação para poder voltar ao convívio com seus companheiros.