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Destaque do sub-17 do Vasco, Matheus Julião projeta duelo com o Palmeiras: 'Um grande jogo'

Defensor analisa o retorno da categoria após longa paralisação por conta do coronavírus. Confronto pode levar Gigante da Colina à liderança do Grupo A do Brasileiro Sub-17
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 16:56

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:56

Crédito: Divulgação/Vasco da Gama
O Vasco recomeçou bem a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após goleada na primeira rodada, em março, o Cruz-Maltino recomeçou a competição conquistando bons resultados, como o empate com o Corinthians fora de casa, e a vitória sobre o Atlético-MG no último fim de semana. Um dos destaques desta equipe é o zagueiro Matheus Julião.
O defensor analisou a retomada da categoria depois de sete meses de paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Matheus acredita que pontuar desde o início é fundamental para conseguir a classificação para a fase de mata-mata.
- Esses dois primeiros jogos nós estávamos com a cabeça muito boa e concentrada. Largar na frente da tabela pode ser um grande passo pra chegar na fase de mata-mata. Nós fomos muito bem no jogo contra o Corinthians, apesar da ansiedade natural de todos devido ao primeiro jogo oficial após um longo período. Já a partida contra o Atlético-MG nós entramos um pouco mais soltos, mas com o metal muito forte. Fizemos o primeiro gol logo no começo do jogo, e isso facilitou um pouco pra conseguirmos jogar o nosso jogo - analisou.
O próximo desafio do Vasco no Brasileiro Sub-17 pode valer a liderança do Grupo A para o clube. O adversário será o Palmeiras, neste sábado, às 15h, no Allianz Parque. A equipe paulista possui os mesmo 7 pontos do Cruz-Maltino, mas leva vantagem no critério de desempate. Para Matheus, os ingredientes são totais para mais um grande jogo.
- O encontro com o Palmeiras será um grande jogo. São duas boas equipes, que sempre procuram propor o jogo, e a liderança está em jogo. Acho que tem tudo para ser um excelente jogo e vamos trabalhar para que possamos sair de lá com a vitória - finalizou.

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