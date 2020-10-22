Destaque do sub-17 do Vasco, Matheus Julião projeta duelo com o Palmeiras: 'Um grande jogo'

Crédito: Divulgação/Vasco da Gama

O Vasco recomeçou bem a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17. Após goleada na primeira rodada, em março, o Cruz-Maltino recomeçou a competição conquistando bons resultados, como o empate com o Corinthians fora de casa, e a vitória sobre o Atlético-MG no último fim de semana. Um dos destaques desta equipe é o zagueiro Matheus Julião.

O defensor analisou a retomada da categoria depois de sete meses de paralisação por conta da pandemia de coronavírus. Matheus acredita que pontuar desde o início é fundamental para conseguir a classificação para a fase de mata-mata.

- Esses dois primeiros jogos nós estávamos com a cabeça muito boa e concentrada. Largar na frente da tabela pode ser um grande passo pra chegar na fase de mata-mata. Nós fomos muito bem no jogo contra o Corinthians, apesar da ansiedade natural de todos devido ao primeiro jogo oficial após um longo período. Já a partida contra o Atlético-MG nós entramos um pouco mais soltos, mas com o metal muito forte. Fizemos o primeiro gol logo no começo do jogo, e isso facilitou um pouco pra conseguirmos jogar o nosso jogo - analisou.

O próximo desafio do Vasco no Brasileiro Sub-17 pode valer a liderança do Grupo A para o clube. O adversário será o Palmeiras, neste sábado, às 15h, no Allianz Parque. A equipe paulista possui os mesmo 7 pontos do Cruz-Maltino, mas leva vantagem no critério de desempate. Para Matheus, os ingredientes são totais para mais um grande jogo.