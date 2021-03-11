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futebol

Destaque do São Caetano no Paulistão, zagueiro projeta duelo contra o Palmeiras

Azulão será o primeiro adversário do Palestra após a conquista alviverde da Copa do Brasil...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 12:06
Crédito: Leonardo Lima/ADSC
Adversário do Palmeiras nesta quinta-feira (11). às 19h, no Allianz Parque, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Caetano tem na sua defesa o zagueiro Lucas Dias.
Titular nos dois jogos do Azulão até aqui na temporada, o defensor é o atleta da linha equipe com melhor classificação no SofaScore. Ele disputou os 90 minutos nos confrontos diante Red Bull Bragantino e no clássico do ABC, contra o Santo André, registrando sete cortes, cinco só no confronto diante do Ramalhão, quatro interceptações e um desarme.
- Vou buscar pessoalmente evoluir a cada jogo e superar os adversários nos duelos, para manter essa regularidade e também ajudar a equipe, passando a segurança necessária no sistema defensivo para alcançar os objetivos - disse com exclusividade ao LANCE!.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO time do ABC Paulista será o primeiro adversário do Palmeiras após a conquista do clube alviverde na Copa do Brasil, ao bater o Grêmio, no Allianz Parque, por 2 a 0, no último domingo (7).
- Sabemos que todos no Brasil hoje estão observando o Palmeiras, então é uma grande oportunidade jogar contra eles nesse momento, fazer um grande jogo, mostrar meu valor profissional e buscar o resultado positivo junto com a minha equipe - comentou Lucas.
Lucas Dias chegou ao São Caetano no início desta temporada, por empréstimo junto ao CSA, onde ele disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, e tem contrato até o fim deste ano. O negócio teve intermediação de Rodrigo Sodré, empresário local que tem se aproximado do clube nesta temporada a fim de manter o clube na elite do futebol paulista.

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