Destaque do Santos, João Paulo critica atuação da arbitragem contra o Guarani

Destaque do Santos no empate em 1 a 1 com o Guarani neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o goleiro João Paulo criticou a atuação do árbitro Douglas Marques das Flores no confronto.O árbitro marcou um pênalti discutível de Felipe Jonatan em Giovanni Augusto. Na sequência, anulou a cobrança por invasão de área do atacante Yago, do Guarani, mas depois de muita conversa com o VAR, ele pediu para repetir a cobrança e o Guarani chegou ao empate no confronto.

- Eles não têm convicção no que fazem. O árbitro falou que eles invadiram, mandou cobrar a falta, depois disse que foi jogador nosso que invadiu. Trabalhamos firmes para buscar a vitória e eles acabam atrapalhando o espetáculo - afirmou o goleiro.Dos quatro jogos do Santos no Paulistão, João Paulo foi eleito o melhor em campo em três (Internacional, Botafogo-SP e Guarani). O jogador dividiu o mérito com os preparadores da equipe e com os companheiros.

- Fico feliz pela minha atuação e por ajudar a equipe a conquistar esse ponto, que vai ser importante na campanha. Sabíamos que seria um jogo difícil. O Guarani é um time muito bom. Sabíamos que não podíamos vacilar, porque dentro de casa eles são muito fortes. Temos de comemorar que foi um ponto conquistado - afirmou.