Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Destaque do Red Bull Feminino comemora classificação para as quartas: 'Demos tudo de nós!'
futebol

Destaque do Red Bull Feminino comemora classificação para as quartas: 'Demos tudo de nós!'

Julia Beatriz defende o Massa Bruta desde a temporada passada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2021 às 18:20

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 18:20

Crédito: Divulgação/Bragantino
O time feminino do Red Bull Bragantino é um dos grandes favoritos do Campeonato Brasileiro Feminino A2, terminando a 1ª fase da competição na liderança da tabela e agora se classificando para a 3ª fase, as quartas de final.
A atacante Julia Beatriz, de apenas 20 anos, vem sendo destaque e escolhida para a "Seleção da Rodada" depois de ter sido a melhor em campo na última partida, a qual garantiu a permanência do Massa Bruta no campeonato. A atleta comentou o bom desempenho da equipe e individual.
'Creio que a explicação para toda essa energia nos jogos, para tantos resultados positivos da equipe, como os meus também, é porque estamos todas conectadas com o mesmo objetivo. Estamos unidas e temos o mesmo foco. Queremos o acesso e o título. Demos tudo de nós nas últimas partidas e vamos continuar dando!', declarou.
O Red Bull Bragantino enfrenta o Athletico-PR nesta 3ª fase. O primeiro confronto será neste sábado, às 15h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador
Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados