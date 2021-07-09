Destaque do Red Bull Feminino comemora classificação para as quartas: 'Demos tudo de nós!'

Crédito: Divulgação/Bragantino

O time feminino do Red Bull Bragantino é um dos grandes favoritos do Campeonato Brasileiro Feminino A2, terminando a 1ª fase da competição na liderança da tabela e agora se classificando para a 3ª fase, as quartas de final.

A atacante Julia Beatriz, de apenas 20 anos, vem sendo destaque e escolhida para a "Seleção da Rodada" depois de ter sido a melhor em campo na última partida, a qual garantiu a permanência do Massa Bruta no campeonato. A atleta comentou o bom desempenho da equipe e individual.

'Creio que a explicação para toda essa energia nos jogos, para tantos resultados positivos da equipe, como os meus também, é porque estamos todas conectadas com o mesmo objetivo. Estamos unidas e temos o mesmo foco. Queremos o acesso e o título. Demos tudo de nós nas últimas partidas e vamos continuar dando!', declarou.