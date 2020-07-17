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Destaque do Real Madrid, Benzema tem média de gols superior à de velhos ídolos do clube

Atacante francês foi um dos destaques no título espanhol desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 15:37

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 15:37

Crédito: Benzema é o 5º maior artilheiro da história do Real (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Quando Cristiano Ronaldo deixou Madrid para defender a Juventus, no fim da temporada 17/18, muitos se perguntaram quem assumiria o protagonismo no Real dali pra frente. Ofensivamente, sem dúvida alguma, a referência tem sido Karim Benzema, autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, nessa quinta-feira, que deu o título espanhol ao time.
Em 99 jogos após a saída do português, o centroavante já estufou as redes 56 vezes. Um volume bem superior aos 31 anotados em seus dois últimos anos atuando ao lado de CR7. E a temporada ainda nem terminou.
Vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com 21 gols - 26 na temporada-, Benzema elevou seus números e já é o 5º maior artilheiro da história do Real Madrid, superando ninguém menos do que Puskás - veja a lista abaixo. Não só isso. Karim tem também uma das maiores médias entre os principais goleadores madridistas.Desde que chegou à Espanha, em 2009, o atacante disputou 511 partidas pelo Real e marcou 248 vezes. Um aproveitamento de 0,48 gol por jogo. Superior, por exemplo, ao de ídolos como Raul (0,43), que brilhou nos anos 90, Santillana, da década de 80, e Gento, que defendeu o clube entre 53 e 71. Veja os números dos maiores artilheiros do Real Madrid:
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO REAL MADRID
1º - Cristiano Ronaldo - 450 gols em 438 jogos - 1,02 g/j2º - Raul - 323 gols em 741 jogos - 0,43 g/j3º - Di Stéfano - 305 gols em 394 jogos - 0,77 g/j4º - Santillana - 290 gols em 643 jogos - 0,45 g/j5º - Benzema - 248 gols em 511 jogos - 0,48 g/j6º - Puskás - 242 gols em 262 jogos - 0,92 g/j7º - Hugo Sánchez - 208 gols em 282 jogos - 0,73 g/j8º - Gento - 176 gols em 595 jogos - 0,29 g/j9º - Pirri - 173 gols em 559 jogos - 0,31 g/j10º - Butragueño - 171 gols em 463 jogos - 0,37 g/j

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