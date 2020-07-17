Destaque do Real Madrid, Benzema tem média de gols superior à de velhos ídolos do clube

Crédito: Benzema é o 5º maior artilheiro da história do Real (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Quando Cristiano Ronaldo deixou Madrid para defender a Juventus, no fim da temporada 17/18, muitos se perguntaram quem assumiria o protagonismo no Real dali pra frente. Ofensivamente, sem dúvida alguma, a referência tem sido Karim Benzema, autor dos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal, nessa quinta-feira, que deu o título espanhol ao time.

Em 99 jogos após a saída do português, o centroavante já estufou as redes 56 vezes. Um volume bem superior aos 31 anotados em seus dois últimos anos atuando ao lado de CR7. E a temporada ainda nem terminou.

Vice-artilheiro do Campeonato Espanhol com 21 gols - 26 na temporada-, Benzema elevou seus números e já é o 5º maior artilheiro da história do Real Madrid, superando ninguém menos do que Puskás - veja a lista abaixo. Não só isso. Karim tem também uma das maiores médias entre os principais goleadores madridistas.Desde que chegou à Espanha, em 2009, o atacante disputou 511 partidas pelo Real e marcou 248 vezes. Um aproveitamento de 0,48 gol por jogo. Superior, por exemplo, ao de ídolos como Raul (0,43), que brilhou nos anos 90, Santillana, da década de 80, e Gento, que defendeu o clube entre 53 e 71. Veja os números dos maiores artilheiros do Real Madrid:

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