Destaque do Palmeiras no Paulistão, Veiga comprova poder de decisão com dois gols na final

Garçom, perfeito cobrador de pênalti, passe de qualidade e cérebro no meio-campo do Palmeiras, estas são algumas das muitas qualidades do meio-campista Raphael Veiga, autor de dois dos quatro gols do Palmeiras contra o São Paulo, o que garantiu ao Verdão o título do Campeonato Paulista 2022. Engana-se, no entanto, quem imagina que o camisa 23 foi peça-chave do técnico Abel Ferreira apenas no jogo que valeu o título estadual. Raphael Veiga vem construindo sua história com a camisa alviverde há tempos. Pouco a pouco conquistou seu espaço na equipe e se tornou referência e inspiração para os mais jovens.No primeiro jogo da final, na última quarta-feira (30), quando o Alviverde era apático e perdia por 3 a 0, Raphael Veiga marcou o gol palmeirense no final do Choque-Rei e deu uma esperança para o jogo de volta. E ele avisou: 'Esse gol vai nos dar um gás. Já mostramos outras vezes do que somos capazes'.

Na finalíssima, o Verdão não deu espaço ao arquirrival e a estrela de Veiga novamente apareceu. O Verdão foi avassalador do início ao fim, desde o primeiro gol, marcado por Danilo, seguido por Zé Rafael e encerrando a goleada, dois de Veiga.

- Muitos acharam que já estava tudo perdido, mas é isso. No futebol nunca se pode cantar vitória antes da hora. O Abel sempre diz pra gente que, independentemente do que aconteça, precisamos dar o nosso melhor. E foi o que fizemos hoje, demos o nosso melhor - disse Raphael Veiga, após a conquista do título.No atual elenco, Raphael Veiga é o vice-artilheiro geral, com 53 gols em 179 partidas, atrás apenas de Dudu, que tem 77 bolas na rede em 349 jogos. Os números do meio-campista, no entanto, são superiores, com média de gols por partida de 0,28, contra 0,23 do companheiro.

Este foi o sexto troféu do camisa 23 pelo Verdão. Ele já conquistou os Paulistas de 2020 e 2022, Libertadores de 2020 e 2021, Copa do Brasil de 2020 e Recopa de 2022. Desde que Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, Veiga foi titular em todos os jogos das nove decisões que o clube disputou no período, balançando as redes seis vezes.

Por tudo que vem fazendo, Raphael Veiga já provou que é um dos melhores meias do futebol brasileiro, o que faz com que torcedores palmeirenses e de outros clubes questionem o motivo de ainda não ter ganhado oportunidade na Seleção Brasileira. Azar da seleção de Tite, que deixa de contar com um jogador decisivo e campeão dentro de campo.