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Destaque do Palmeiras não defendeu o Corinthians por 'questão de um dia'; entenda

De acordo com dirigente palmeirense, Gabriel Menino quase jogou pelo Timão...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:47
Crédito: César Grecco/Palmeiras
Por muito pouco, um dos destaques do Palmeiras na última temporada, Gabriel Menino não vestiu a camisa do Corinthians.
A história foi contada pelo coordenador das categorias de base do Palestra, João Paulo Sampaio, em entrevista à rádio Transamérica, de São Paulo, nesta segunda-feira (15), que afirmou que a não ida de Menino ao Timão foi por "questão de um dia".
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos- A gente viu o Gabriel Menino jogar no Guarani e trouxemos ele e mais três jogadores de lá. Depois que conseguimos trazer o Gabriel pra cá e fazer a avaliação, o Guarani pediu muito dinheiro. E nós não costumamos fazer grandes investimentos para a base, foi assim principalmente nos três primeiros anos. Assim a gente ia perder o Gabriel Menino, que era um jogador valioso para a gente. O Guarani não estava pagando os salários do atleta, ele saiu do clube pela Justiça, pegou a liberação da Federação e estava indo direto para o Corinthians - disse João Paulo, que ainda acrescentou.
- Nesse mesmo dia que soube que ele estava na Federação Paulista eu liguei para o empresário dele e falei para ele não fazer isso porque o Gabriel já estava no Palmeiras e a culpa foi do outro time, não nossa. Nós fizemos tudo de acordo com o que manda a lei, mas não poderíamos perder. Pedi pra trazer ele de volta que nos acertaríamos. Foi questão de um dia. No dia que foi assinar a liberação, ele ia se apresentar no Corinthians - concluiu.
Jogando de volante, meia-direita e lateral-direito, Gabriel Menino foi um dos grandes destaques de uma campanha vitoriosa do Palmeiras na última temporada, atuando 59 vezes e marcando quatro gols, um deles na final da Copa do Brasil, quando o Alviverde bateu o Grêmio por 2 a 0, no Allianz Parque.
As boas atuações despertaram o olhar do técnico da Seleção Brasileira, Tite, que convocou o garoto de 20 anos em duas oportunidades. Atualmente, o jogador está no raio de equipes europeias, como o Atlético de Madri, da Espanha, e o seu valor está previsto em 60 milhões de euros (R$ 398 mi na cotação atual).

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