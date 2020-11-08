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futebol

Destaque do Palmeiras em vitória, Viña afirma: ‘Estamos muito fortes’

Lateral vai servir à Seleção Uruguaia e será desfalque por três jogos
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 18:44

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:44

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na tarde deste domingo (08), o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro e venceu o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, com gol de Luiz Adriano. Eleito o melhor jogador da partida pela equipe de transmissão da TV Globo, o lateral esquerdo Viña falou sobre a sequência de vitória e sobre ser desfalque por servir ao selecionado uruguaio.
– Muito obrigado, agradeço aos meus companheiros, eu não jogo sozinho. Estamos muito fortes, conseguindo ganhar confiança no campo, na Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão. Estamos muito bem. Estou contente pelo momento, vou pra seleção (do Uruguai) e meus companheiros vão deixar o máximo aqui – disse o lateral.Viña será desfalque no primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, diante do Ceará, marcado para a próxima quarta-feira (11) e também no duelo diante do Fluminense, em casa, marcado para sábado (14). O lateral ainda deve desfalcar o Verdão no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, agendado pra quarta-feira (18), em Fortaleza.
Em 2020, Matías Viña é o maior assistente do Verdão, com sete passes para gol, seguido por Wesley e Gabriel Menino, com seis cada. Além do poder de assistir, Viña também é o vice-líder em desarmes no ano, com 71 roubos de bola, atrás apenas de Marcos Rocha, com 75.

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