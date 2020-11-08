Destaque do Palmeiras em vitória, Viña afirma: ‘Estamos muito fortes’

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na tarde deste domingo (08), o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro e venceu o Vasco, por 1 a 0, em São Januário, com gol de Luiz Adriano. Eleito o melhor jogador da partida pela equipe de transmissão da TV Globo, o lateral esquerdo Viña falou sobre a sequência de vitória e sobre ser desfalque por servir ao selecionado uruguaio.

– Muito obrigado, agradeço aos meus companheiros, eu não jogo sozinho. Estamos muito fortes, conseguindo ganhar confiança no campo, na Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão. Estamos muito bem. Estou contente pelo momento, vou pra seleção (do Uruguai) e meus companheiros vão deixar o máximo aqui – disse o lateral.Viña será desfalque no primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, diante do Ceará, marcado para a próxima quarta-feira (11) e também no duelo diante do Fluminense, em casa, marcado para sábado (14). O lateral ainda deve desfalcar o Verdão no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, agendado pra quarta-feira (18), em Fortaleza.