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Destaque do Palmeiras em 2021, Scarpa comenta final do Paulistão: ‘Os dois melhores de São Paulo’

Meio-campista é o atleta com mais participações em gols na temporada do elenco alviverde, com quatro gols e oito assistências
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Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Vivendo grande fase com o manto alviverde, o meio-campista Gustavo Scarpa é um dos destaques do Palmeiras desde a chegada do treinador Abel Ferreira. Com oito tentos e quatro assistências, o atleta é o jogador que mais participa em gols na atual temporada do elenco.
– Estou feliz com esse meu bom momento aqui no Palmeiras. Ano passado, por algumas questões eu perdi a pré-temporada com o time e acabei me prejudicando. Nesta temporada, porém, pude realizar um bom trabalho, apesar do calendário super apertado, e as coisas têm acontecido de forma positiva. Tive a chance de realizar uma sequência de jogos na minha posição e estou conseguindo ajudar o time a seguir em busca dos objetivos. Espero continuar contribuindo assim, pois sabemos que a temporada será bem puxada – celebrou Scarpa, via assessoria.
>> Veja quais clubes têm os elencos mais valiosos do Brasileirão 2021>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Além disso, o camisa 14 comentou sobre a final do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, afirmando que serão dois grandes jogos.
– Não tenho a menor dúvida de que serão duas grandes partidas. Na minha opinião, com muito respeito a todos os nossos adversários, a final será disputada entre as duas melhores equipes do futebol paulista da atualidade e não há favorito. Confiamos, demais, no nosso grupo e estamos concentrados em fazer bons jogos para buscar o bicampeonato Paulista.Com 12 participações em gol na temporada 2021, Gustavo Scarpa pode ter seu ano com melhores números desde a sua chegada ao Maior Campeão Nacional, em 2018, dado que já possui mais de metade das participações de sua melhor temporada, sendo esta a de 2019, quando anotou 13 tentos e deu sete assistências.
O confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para esta quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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