Destaque do Liverpool, Luis Díaz rasga elogios a Klopp: ‘É incrível’

Desde janeiro no Liverpool, Luis Díaz é um dos destaques da equipe nesta temporada, com quatro gols e duas assistências em 17 jogos. Em entrevista aos canais oficiais do clube, o colombiano elogiou o técnico Jürgen Klopp.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos

- O treinador? É incrível. Acho que é a palavra que o melhor descreve, pelo menos neste tempo que tenho vindo a trabalhar com ele. É muito humilde, uma pessoa muito calma e preocupa-se com a felicidade de todos, o que para mim é muito importante. No início ele disse-me que era para continuar o que tinha vindo a fazer esta época, a jogar o meu futebol com alegria e tática, mas tendo sempre consciência das instruções da equipe - disse o atacante.

Até aqui, o Liverpool já foi campeão da Copa da Liga Inglesa, está na semifinal da Champions League, na final da Copa da Inglaterra e disputa o título da Premier League com o Manchester City, que está na frente por um ponto de diferença. Luis Díaz revelou sobre os objetivos da equipe nesta reta final da temporada

- Sabemos que estamos praticamente obrigados a ganhar todos os jogos até ao final da época e sabemos que não há margem de erro para nós. Cada competição é diferente, cada troféu é diferente e cada jogo é diferente dentro dessas competições, particularmente na Premier League. Estamos tratando todos como uma final e sabemos o que temos de fazer. É claro que estarei sempre pronto e disposto, como qualquer outro jogador que decidam trazer para o seu plantel. Portanto, espero poder continuar da mesma forma, jogando bem e atuando da forma correta para que as coisas correrem bem para a equipe. Estou aqui para ajudar - declarou.