Destaque do Fluminense, Ganso é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Sul-Americana

O meia Paulo Henrique Ganso foi eleito o melhor jogador da semana da Copa Sul-Americana. Ele foi um dos destaques do Fluminense na vitória por 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero, da Bolívia, na primeira rodada da fase de grupos, na última quarta-feira, no Maracanã.O camisa 10 foi eleito também o melhor jogador daquela partida em votação da Conmebol. Essa eleição do destaque da semana foi feito através de voto popular no Twitter da competição. Durante a partida, Ganso atuou por 70 minutos, deu 45 passes certos, uma assistência e participou de outro dos três gols.
Líder do grupo após a vitória na primeira rodada, o Fluminense volta a atuar pela competição nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla (COL). A partida será no Estádio Metropolitano, na Colômbia. Depois, o Flu vira o foco para o Brasileirão contra o Cuiabá, no sábado, fora de casa.