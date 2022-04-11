  • Destaque do Fluminense, Ganso é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Sul-Americana
Destaque do Fluminense, Ganso é eleito o melhor jogador da primeira rodada da Sul-Americana

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:08

LanceNet

O meia Paulo Henrique Ganso foi eleito o melhor jogador da semana da Copa Sul-Americana. Ele foi um dos destaques do Fluminense na vitória por 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero, da Bolívia, na primeira rodada da fase de grupos, na última quarta-feira, no Maracanã.O camisa 10 foi eleito também o melhor jogador daquela partida em votação da Conmebol. Essa eleição do destaque da semana foi feito através de voto popular no Twitter da competição. Durante a partida, Ganso atuou por 70 minutos, deu 45 passes certos, uma assistência e participou de outro dos três gols.
Líder do grupo após a vitória na primeira rodada, o Fluminense volta a atuar pela competição nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Junior Barranquilla (COL). A partida será no Estádio Metropolitano, na Colômbia. Depois, o Flu vira o foco para o Brasileirão contra o Cuiabá, no sábado, fora de casa.
Crédito: Ganso foi um dos melhores em campo na vitória do Fluminense (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)

Tópicos Relacionados

fluminense
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse

