Destaque do Flamengo, Vitinho ressalta apoio do elenco e técnico

O atacante Vitinho foi um dos grandes destaques na vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo pela 17ª rodada do Brasileiro. Além do gol marcado, o camisa 11 foi responsável por vários lances de perigo durante a partida e, na saída do campo, agradeceu ao técnico e ao apoio dos jogadores.