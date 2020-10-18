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Destaque do Flamengo, Vitinho ressalta apoio do elenco e técnico

O camisa 11 fez um dos gols da vitória por 5 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 18:36
Crédito: Reprodução/TV Globo
O atacante Vitinho foi um dos grandes destaques na vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo pela 17ª rodada do Brasileiro. Além do gol marcado, o camisa 11 foi responsável por vários lances de perigo durante a partida e, na saída do campo, agradeceu ao técnico e ao apoio dos jogadores.
- Agradecer aos companheiros e ao técnico pela oportunidade. Sabíamos que era um jogo difícil, enfrentar o Corinthians fora de casa, precisávamos dos três pontos. Entrei, deu meu melhor, focado e agradeço a todos que estiveram do meu lado - comentou o atacante Vitinho, do Flamengo, a TV Globo após o jogo.

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