Destaque do Flamengo, Vitinho ressalta apoio do elenco e técnico

O atacante Vitinho foi um dos grandes destaques na vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo pela 17ª rodada do Brasileiro. Além do gol marcado, o camisa 11 foi responsável por vários lances de perigo durante a partida e, na saída do campo, agradeceu ao técnico e ao apoio dos jogadores.
- Agradecer aos companheiros e ao técnico pela oportunidade. Sabíamos que era um jogo difícil, enfrentar o Corinthians fora de casa, precisávamos dos três pontos. Entrei, deu meu melhor, focado e agradeço a todos que estiveram do meu lado - comentou o atacante Vitinho, do Flamengo, a TV Globo após o jogo.