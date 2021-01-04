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futebol

Destaque do feminino em 2020, Ary Borges renova com o Palmeiras por mais um ano

Camisa 8 foi um dos grandes nomes da equipe feminina na temporada passada
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 16:30

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Ary Borges, um dos principais nomes da equipe feminina do Palmeiras, renovou com o Verdão por mais uma temporada e vai seguir com o manto palestrino até o final de 2021.
Principal contratação da diretoria alviverde na temporada passada, a meio-campista celebrou a renovação ao site oficial do Palmeiras:
– É uma felicidade e honra muito grande poder vestir a camisa do Palmeiras por mais um ano. A expectativa é de crescimento e evolução de tudo o que fizemos em 2020 para podermos entrar ainda mais na história do clube e, quem sabe, termos uma grande conquista esse ano – afirmou a camisa 8.As boas apresentações da jovem de 21 anos fizeram com que Ary fosse convocada por Pia Sundhage para a Seleção principal do Brasil em setembro de 2020. Ela briga por uma vaga no time que vai em busca do ouro olímpico, em Tóquio.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Brasileirão: R$ 20 milhões de prejuízo com bilheteria; veja renda líquida de cada clube
Titular e dona do meio-campo do Palmeiras, Ary fez 21 partidas em 2020, divididas entre os campeonatos Paulista e Brasileiro, e marcou nove gols. Escolhida para a Seleção do Campeonato Paulista, ela também foi a artilheira do Verdão no Estadual.
Esta foi a segunda atleta do elenco alviverde que renovou por mais um ano o vínculo com o Maior Campeão do Brasil. Antes de Ary, a zagueira Thaís já havia acertado a sua permanência para este ano.

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