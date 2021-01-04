Destaque do feminino em 2020, Ary Borges renova com o Palmeiras por mais um ano

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Ary Borges, um dos principais nomes da equipe feminina do Palmeiras, renovou com o Verdão por mais uma temporada e vai seguir com o manto palestrino até o final de 2021.

Principal contratação da diretoria alviverde na temporada passada, a meio-campista celebrou a renovação ao site oficial do Palmeiras:

– É uma felicidade e honra muito grande poder vestir a camisa do Palmeiras por mais um ano. A expectativa é de crescimento e evolução de tudo o que fizemos em 2020 para podermos entrar ainda mais na história do clube e, quem sabe, termos uma grande conquista esse ano – afirmou a camisa 8.As boas apresentações da jovem de 21 anos fizeram com que Ary fosse convocada por Pia Sundhage para a Seleção principal do Brasil em setembro de 2020. Ela briga por uma vaga no time que vai em busca do ouro olímpico, em Tóquio.

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Titular e dona do meio-campo do Palmeiras, Ary fez 21 partidas em 2020, divididas entre os campeonatos Paulista e Brasileiro, e marcou nove gols. Escolhida para a Seleção do Campeonato Paulista, ela também foi a artilheira do Verdão no Estadual.