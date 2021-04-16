Destaque do Eintracht Frankfurt, André Silva é disputado por gigantes europeus

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Principal nome do Eintracht Frankfurt na temporada, o atacante André Silva pode mudar de equipe na próxima temporada. Segundo a imprensa alemã, o português atrai o interesse de gigantes do Velho Continente. Os germânicos também avançaram o valor da multa rescisória do jogador de 25 anos.

+ Veja a tabela da BundesligaDe acordo com o portal "Sport1", o valor para tirar o camisa 33 do time de Frankfurt é de 30 milhões de euros (R$ 202 milhões). Os clubes interessados, ainda segundo o veículo, são Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United.

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A expectativa no Eintracht, porém, é de que o centroavante não deixe o clube ao final da temporada. Pelo menos é o que garante Bruno Hübner, diretor esportivo da equipe, que é a quarta colocada no Campeonato Alemão.