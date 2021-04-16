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futebol

Destaque do Eintracht Frankfurt, André Silva é disputado por gigantes europeus

Jogador português tem se destacado na equipe alemã e é o vice-artilheiro da Bundesliga. Valor da multa rescisória é de aproximadamente R$ 200 milhões na cotação atual...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 15:01
Crédito: DANIEL ROLAND / POOL / AFP
Principal nome do Eintracht Frankfurt na temporada, o atacante André Silva pode mudar de equipe na próxima temporada. Segundo a imprensa alemã, o português atrai o interesse de gigantes do Velho Continente. Os germânicos também avançaram o valor da multa rescisória do jogador de 25 anos.
+ Veja a tabela da BundesligaDe acordo com o portal "Sport1", o valor para tirar o camisa 33 do time de Frankfurt é de 30 milhões de euros (R$ 202 milhões). Os clubes interessados, ainda segundo o veículo, são Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester United.
+ André Silva na lista: veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
A expectativa no Eintracht, porém, é de que o centroavante não deixe o clube ao final da temporada. Pelo menos é o que garante Bruno Hübner, diretor esportivo da equipe, que é a quarta colocada no Campeonato Alemão.
- André é inteligente e sabe tudo o que deve ao Eintracht Frankfurt. Ele se desenvolveu de forma sensacional com a gente e tenho certeza que levará isso em consideração - disse o dirigente.

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