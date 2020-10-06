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futebol

Destaque do Cruzeiro, lateral Matheus Pereira está com Covid-19

O clube azul já informou que o jogador  foi isolado. O jogador ficará de fora da equipe pelo menos duas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 18:46

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:46

Crédito: Matheus Pereira tem sido um dos destaques positivos do Cruzeiro na Série B do Brasileiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Um dos poucos destaques do Cruzeiro na temporada, o lateral-esquerdo Matheus Pereira, de 19 anos, ficará de fora do time por pelo menos duas semanas. O jogador foi diagnosticado com a presença do novo coronavírus. O próprio clube confirmou a informação em nota enviada à imprensa, explicando que o jogador já está isolado, seguindo os procedimentos de segurança sanitária até que possa voltar a treinar com os companheiros de time. -O Cruzeiro Esporte Clube informa que o lateral Matheus Pereira teve resultado positivo para COVID-19 nos exames protocolares realizados pelos atletas e comissão técnica, para a partida contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Mineirão. O atleta já encontra-se em isolamento e em comunicação constante com os profissionais do Clube-dizia a nota da Raposa.
Matheus Pereira foi promovido ao time principal este ano, após quase deixar o clube por não ser utilizado. Seu contrato foi renovado após as boas atuações pela Raposa.
O novo contrato firmado entre Cruzeiro e Matheus é válido até junho de 2023. O vínculo anterior do atleta com a Raposa se encerrava em junho de 2021.

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