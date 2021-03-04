Destaque do Corinthians no Dérbi, Vital elogia Rodrigo Varanda: 'Nosso menino de ouro'

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Mateus Vital foi o destaque do Corinthians no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Autor do primeiro gol corintiano ainda na etapa inicial, que recolocou os corintianos, que perdiam por 2 a 0, no jogo, o meia foi o responsável pela assistência que deu igualdade ao marcador, em tento anotado pelo atacante Rodrigo Varanda.

Ainda que tenha sido o nome do jogo, Vital fez questão de exaltar a felicidade em ter contribuído para o primeiro gol como profissional do jovem de 18 anos, que também foi bastante elogiado. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

- Feliz pelo gol e pela assistência ao nosso moleque de ouro que fez o primeiro gol - disse o camisa 22 à Corinthians TV após o Dérbi.

Ainda que tenha buscado o empate, Mateus Vital não viu o placar como o melhor dos mundos. O jogador revelou que o objetivo do elenco era conquistar os três pontos no primeiro compromisso do Timão em seu estádio.

- A gente sabia da importância da partida, por ser um clássico, e também segundo jogo da temporada, queríamos começar com o pé direito aqui na Arena, infelizmente não aconteceu - disse o meia.