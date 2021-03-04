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Destaque do Corinthians no Dérbi, Vital elogia Rodrigo Varanda: 'Nosso menino de ouro'

Meia foi o autor da assistência para primeiro gol do prata da casa, que garantiu o empate em 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 22:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 22:06
Crédito: AFP
Mateus Vital foi o destaque do Corinthians no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Autor do primeiro gol corintiano ainda na etapa inicial, que recolocou os corintianos, que perdiam por 2 a 0, no jogo, o meia foi o responsável pela assistência que deu igualdade ao marcador, em tento anotado pelo atacante Rodrigo Varanda.
Ainda que tenha sido o nome do jogo, Vital fez questão de exaltar a felicidade em ter contribuído para o primeiro gol como profissional do jovem de 18 anos, que também foi bastante elogiado. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
- Feliz pelo gol e pela assistência ao nosso moleque de ouro que fez o primeiro gol - disse o camisa 22 à Corinthians TV após o Dérbi.
Ainda que tenha buscado o empate, Mateus Vital não viu o placar como o melhor dos mundos. O jogador revelou que o objetivo do elenco era conquistar os três pontos no primeiro compromisso do Timão em seu estádio.
- A gente sabia da importância da partida, por ser um clássico, e também segundo jogo da temporada, queríamos começar com o pé direito aqui na Arena, infelizmente não aconteceu - disse o meia.
O Timão já retoma os treinamentos na manhã desta quinta-feira (4), com trabalho regenerativo visando o próximo compromisso, contra a Ponte Preta, às 11h, novamente na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão.

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