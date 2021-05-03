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Destaque do Corinthians em clássico, Kemelli homenageou parceira de equipe com nome no uniforme

A equipe feminina do Timão enfrentou o Santos fora de casa pelo campeonato nacional no último domingo e acabou derrotada por 2 a 1, mas gesto da goleira chamou a atenção...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 17:45
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
A goleira Kemelli foi um dos destaques no último duelo do time pelo Brasileirão Feminino. Apesar do resultado negativo por 2 a 1, fora de casa, a goleira protagonizou ótimas defesas e chamou a atenção no confronto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
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Além do destaque durante o jogo, ela protagonizou um momento significativo antes da partida, com uma ação nas redes sociais do clube.
A goleira solicitou e utilizou a camisa com o nome da companheira de posição Tainá Borges, que sofreu uma lesão no joelho recentemente e está fora de combate por um longo período. Kemelli comentou a homenagem realizada.
- Foi uma homenagem para minha companheira. A gente está sempre na luta todos os dias juntas, treinando para evoluir e fazer o melhor pelo Corinthians. Então quando alguma das nossas colegas fica de fora por conta de lesão a gente fica triste também. Foi a forma que achei de passar uma mensagem positiva para ela e espero que logo esteja de volta - disse.
O time feminino do Corinthians volta aos gramados para mais um clássico, dessa vez diante do Palmeiras. O jogo está previsto para o próximo domingo.

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