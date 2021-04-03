Destaque do Corinthians, Bruno Méndez relembra início pelo clube: 'Bastante difícil'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Zagueiro de origem, mas muito polivalente, o uruguaio Bruno Méndez tem se destacado com a camisa do Corinthians desde o segundo semestre do ano passado.

Contratado pelo clube no início de 2019, em um investimento próximo a R$ 30 milhões, de acordo com o balanço financeiro divulgado no último dia 26 de março, o atleta, no entanto, lembra a dificuldade que passou no seu início com a camisa corintiana, mas ressalta a importância desse período para que hoje ele se firmasse na equipe. Atualmente com 21 anos, Bruno chegou com 19 ao Timão, vindo de Montevidéu, capital uruguaia. Porém, antes de atuar pelo clube do Parque São Jorge, Bruno não defendia as principais agremiações do Uruguai, Nacional ou Peñarol, mas sim o modesto Montevidéu Wanderers, o que gerou um "susto" não só na diferença do tamanho das cidades, mas como também na estrutura oferecida pelo Alvinegro.

- Meu primeiro ano aqui no Corinthians foi bastante difícil, foi uma mudança muito, muito grande. Montevidéu é uma cidade tranquila, com 1 milhão de habitantes, e aqui em São Paulo tem 20 milhões eu acho. Uma loucura! - disse o defensor em entrevista à Corinthians TV.

- A infraestrutura aqui é muito grande, muito grande. Eu acho que a principal mudança que eu vi aqui foi isso. Na academia tem tudo. Tem muitos fisioterapeutas, muitos médicos, muitos professores. E tudo para a sua ajuda, para o seu crescimento profissional. Então, eu sempre tento falar com eles, tanto estatisticamente quanto o que eu posso melhorar na força. Lá no Uruguai não tinha isso e quero aproveitar ao máximo onde estou - acrescentou Méndez.

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Família

O Departamento de Comunicação do Corinthians foi até o Uruguai entrevistar os pais de Bruno Méndez. Waldemar, pai do zagueiro, é um dos responsáveis pelo filho seguir a carreira profissional no futebol, e relembrou a receptividade da torcida corintiana em uma das suas visitas ao Brasil.

- A verdade é que o aceitaram muito bem no Corinthians. A torcida o aceitou porque vimos quando fomos ao estádio. Fomos ao estádio e era Bruno, Bruno para cá, fotos e Bruno para lá - afirmou.

E a distância da família foi um dos grandes problemas para Bruno no seu início de estada em São Paulo.

- A principal mudança foi que eu morava com meus pais, minha mãe fazia comida, lavava a roupa... E aqui no primeiro ano eu estive sozinho, foi muito, muito difícil, porque tinha que cozinhar, lavar a roupa, fazer tudo quase, pagar as contas. Foi louco. Mas também é parte do crescimento do jogador do futebol, eu acho - revelou o camisa 14.

Crescimento atual

Hoje Bruno Méndez é visto como um coringa no Timão. Se lá atrás o problema era firmar o seu futebol, hoje o desafio é conquistar uma cadeira cativa entre os titulares.

Méndez já "quebrou galhos" nas duas laterais, ainda que seja a zaga o seu setor de origem. Inclusive, desde a saída de Michel Macedo, nesta temporada, Bruno se tornou a alternativa imediata da lateral-direita na ausência de Fagner.

Mesmo assim, o uruguaio se vê satisfeito com o que tem feito até aqui e atribuiu a sua crescente ao entrosamento.

- Eu comecei também a conhecer meus companheiros melhor, as pressões que o time tem, tanto da torcida como da parte de fora. Fui me acostumando ao dia a dia, ao ritmo de treinamentos, que também é diferente, e o principal para mim foi a ajuda dos meus companheiros, a confiança que eles me dão no dia a dia - comentou o defensor.