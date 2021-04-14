Destaque da partida, João Paulo avalia classificação do Santos

O Santos empatou com o San Lorenzo em 2 a 2, no Estádio Mané Garrincha, na noite da última terça-feira (14). Com o placar agregado da Argentina, o Peixe se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores e entra no grupo C ao lado de Boca Juniors (ARG), rival da semifinal da última edição, Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Peixe em 2017, e The Strongest (BOL).

- Difícil falar, mas acredito que pela mudança de postura do San Lorenzo, que precisava reverter o placar, começaram a marcar a gente mais em cima, dificultando nossa saída de bola. A partir do momento que eles tiveram um jogador expulso, talvez nosso time tenha relaxado um pouco mais por conta do resultado e estar com um jogador a mais. A gente acabou se perdendo um pouco, mas o que é mais importante é que conseguimos nosso objetivo que era a classificação - afirmou o goleiro.A equipe de Ariel Holan já tem duelo pela fase de grupos na próxima terça-feira (20), diante o Barcelona do Equador. Quando questionado sobre o adversário mais difícil na próxima fase, o goleiro reforçou que todos serão difíceis e quer fazer uma boa campanha na fase de grupos para a classificação para o mata-mata.