Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Destaque da partida, João Paulo avalia classificação do Santos

Goleiro falhou em um dos gols do San Lorenzo, mas evitou a derrota do Peixe...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:31
Crédito: Buda Mendes/POOL/AFP
O Santos empatou com o San Lorenzo em 2 a 2, no Estádio Mané Garrincha, na noite da última terça-feira (14). Com o placar agregado da Argentina, o Peixe se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores e entra no grupo C ao lado de Boca Juniors (ARG), rival da semifinal da última edição, Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Peixe em 2017, e The Strongest (BOL).
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaEleito melhor jogador da partida pela Conmebol, o goleiro João Paulo avaliou a classificação do Santos e falou sobre a pressão que a equipe sofreu no segundo tempo.
- Difícil falar, mas acredito que pela mudança de postura do San Lorenzo, que precisava reverter o placar, começaram a marcar a gente mais em cima, dificultando nossa saída de bola. A partir do momento que eles tiveram um jogador expulso, talvez nosso time tenha relaxado um pouco mais por conta do resultado e estar com um jogador a mais. A gente acabou se perdendo um pouco, mas o que é mais importante é que conseguimos nosso objetivo que era a classificação - afirmou o goleiro.A equipe de Ariel Holan já tem duelo pela fase de grupos na próxima terça-feira (20), diante o Barcelona do Equador. Quando questionado sobre o adversário mais difícil na próxima fase, o goleiro reforçou que todos serão difíceis e quer fazer uma boa campanha na fase de grupos para a classificação para o mata-mata.
- Todos os adversários são difíceis. Se estão na Libertadores é porque tem bons times. Teremos que trabalhar para chegar o nível ideal que o professor quer e conseguir fazer uma boa fase de grupos e conseguir a classificação - concluiu João Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados